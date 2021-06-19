 

“За…бись. Займись спортом. Долго ты не протянешь”. Кива ответил журналисту на вопрос, где он зарабатывает деньги

19.06.2021, 21:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вначале журналист попросил Киву уделить ему 10 минут времени, нардеп ответил, что “это много”. После этого представитель СМИ задал ему вопрос, что обозначает аббревиатура ЗБС, написанная на его микрофоне.

“Наверное, за…бись”, – ответил Кива.

Журналист его поправил и сказал, что ЗБС расшифровывается как “зарабатывать бывает сложно”. “Зарабатывать сложно бывает тем, кто не хочет работать”, – отреагировал нардеп. По словам Кивы, он работает народным депутатом и именно это приносит ему основной заработок.

“Сколько “лавэ” может зарабатывать народный депутат? Мы не знаем, куда идти, к чему стремиться. Может тоже станем нардепами”, – продолжил беседу корреспондент.

На это Кива заметил, что журналисту в его возрасте пора знать, “куда идти и к чему стремиться”.

“Вам 18? Я прошу прощения, вам минимум 38. Вы плохо выглядите. Я не знаю, что ты там делаешь, нюхаешь или что. Займись спортом и начни заниматься здоровым образом жизни. Потому что в таком состоянии ты долго не протянешь”, – заключил политик, уходя в здание парламента.

Контекст:

Кива не впервые публично оскорбляет журналистов. После защиты кандидатской диссертации в сфере государственного управления он позвал корреспондента “Букв” “поговорить в туалет”. “Слышишь, пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек? Дебил, блин”, – сказал политик.

4 февраля журналист Bihus.info в кулуарах Верховной Рады спросил Киву об отмывании денег через конвертационные центры. В ответ тот обматерил руководителя Bihus.info Дениса Бигуса. “Я знаю одно, что ваш руководитель – п…дорас и гомосексуалист… Вы являетесь пособником п…дораса… Вы занимаетесь только дешевым п…здежем и провокациями”, – сказал Кива журналисту.

Журналист Bihus.info Даниила Мокрик и его коллеги обращались в регламентный комитет и комитет по вопросам свободы слова с просьбой принять меры в отношении Кивы за его неэтичное поведение. Bihus.info направил обращение к языковому омбудсмену и полиции.

В письме в комитет по вопросам свободы слова Кива заявил, что его конфликт с Мокриком был спровоцирован “организованным против него давлением и буллингом со стороны проекта Bihus.info”.

Комитет Рады по вопросам регламента не нашел оснований для наказания Кивы за этот инцидент.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.06 / В США после спора о ношении масок мужчина застрелил кассира магазина

02.04 / Guardian – не время расслабляться — ВОЗ осудила «чрезвычайно медленные» темпы вакцинации в Европе

25.07 / “Вест Хэм” планирует продать Ярмоленко

29.07 / В РФ стало значительно меньше поддельных денег

14.12 / Спивак: Как только в Киев прилетели представители ВОЗ, заболевших COVID-19 в сутки стало в два раза меньше. Наперсточники хреновы

13.06 / В Челябинской области водитель сбил двух детей на переходе

27.01 / Sky News – количество смертей от коронавируса в Великобритании перевалило за 100 тысяч

15.12 / В Австрии накрыли сеть радикалов, готовивших создание «правого ополчения»

04.11 / Эксперт: Победу Трампа в колеблющихся штатах может опрокинуть почтовое голосование

23.03 / Юрчишин о возможном вмешательстве Вакарчука в конфликт внутри “Голоса”: Я думаю, что он понял, что это бесперспективно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика