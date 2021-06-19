“За…бись. Займись спортом. Долго ты не протянешь”. Кива ответил журналисту на вопрос, где он зарабатывает деньги

Вначале журналист попросил Киву уделить ему 10 минут времени, нардеп ответил, что “это много”. После этого представитель СМИ задал ему вопрос, что обозначает аббревиатура ЗБС, написанная на его микрофоне.

“Наверное, за…бись”, – ответил Кива.

Журналист его поправил и сказал, что ЗБС расшифровывается как “зарабатывать бывает сложно”. “Зарабатывать сложно бывает тем, кто не хочет работать”, – отреагировал нардеп. По словам Кивы, он работает народным депутатом и именно это приносит ему основной заработок.

“Сколько “лавэ” может зарабатывать народный депутат? Мы не знаем, куда идти, к чему стремиться. Может тоже станем нардепами”, – продолжил беседу корреспондент.

На это Кива заметил, что журналисту в его возрасте пора знать, “куда идти и к чему стремиться”.

“Вам 18? Я прошу прощения, вам минимум 38. Вы плохо выглядите. Я не знаю, что ты там делаешь, нюхаешь или что. Займись спортом и начни заниматься здоровым образом жизни. Потому что в таком состоянии ты долго не протянешь”, – заключил политик, уходя в здание парламента.

Контекст:

Кива не впервые публично оскорбляет журналистов. После защиты кандидатской диссертации в сфере государственного управления он позвал корреспондента “Букв” “поговорить в туалет”. “Слышишь, пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек? Дебил, блин”, – сказал политик.

4 февраля журналист Bihus.info в кулуарах Верховной Рады спросил Киву об отмывании денег через конвертационные центры. В ответ тот обматерил руководителя Bihus.info Дениса Бигуса. “Я знаю одно, что ваш руководитель – п…дорас и гомосексуалист… Вы являетесь пособником п…дораса… Вы занимаетесь только дешевым п…здежем и провокациями”, – сказал Кива журналисту.

Журналист Bihus.info Даниила Мокрик и его коллеги обращались в регламентный комитет и комитет по вопросам свободы слова с просьбой принять меры в отношении Кивы за его неэтичное поведение. Bihus.info направил обращение к языковому омбудсмену и полиции.

В письме в комитет по вопросам свободы слова Кива заявил, что его конфликт с Мокриком был спровоцирован “организованным против него давлением и буллингом со стороны проекта Bihus.info”.

Комитет Рады по вопросам регламента не нашел оснований для наказания Кивы за этот инцидент.

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