СМИ сообщили, что в Ялте 70 крокодилов вырвались на свободу после потопа. В крокодиляриуме говорят, что никто не сбежал

После этого в Instagram крокодиляриума опубликовали ролик, на котором, предположительно, владелец Виктор Жиленко рассказывает, что “ловля крокодилов – непростое занятие” и что она продолжается. На видео показали процесс поимки одной из рептилий.

Автор видео сказал, что уже удалось поймать 30 крокодилов, но еще “жменя” находится на свободе.

В описании к видео подчеркивается, что “никто не сбежал”.

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Допис, поширений Ялтинский Крокодиляриум (@yalta_croco)

Крокодиляриум в оккупированной РФ Ялте вследствие наводнения затопило “до потолка” 18 июня. Жиленко сообщал, что ни одно из 200 животных, которые находились в помещении, не погибло. Большинство рептилий смогли эвакуировать в тот же день, в крокодиляриуме оставались большие крокодилы.

Позже там сообщили, что одна из лягушек пропала без вести. Из помещений еще откачивают воду.

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Допис, поширений Ялтинский Крокодиляриум (@yalta_croco)

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Издание “Крым.Реалии” сообщило со ссылкой на синоптиков, что в восточных районах полуострова в ночь на 17 июня выпали почти две месячные нормы осадков.

В Ялте сильный дождь начался около трех часов ночи 18 июня, сообщил “Крыминформ”, в городе за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов, заявила “мэр” Ялты Янина Павленко. По ее словам, в последний раз такая ситуация наблюдалась в 1922 году. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, еще один пропал без вести, 18 пострадало.

Всю ночь дождь продолжался и в Симферополе, затопило также Керчь.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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