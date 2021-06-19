Разумков: Аваков на своем месте, он достаточно эффективно исполняет свои функции

Во время интервью журналист зачитала вопрос от слушателей, спросив Разумкова, почему Верховная Рада и, в частности, фракция “Слуга народа”, имея большинство в зале парламента, не уволила представителя партии “Народный фронт”, который потерял доверие украинцев, Авакова с поста главы МВД.

“Он сейчас, насколько я знаю, не представляет “Народный фронт”… Если позволите, мое личное мнение, я думаю, что министр внутренних дел на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции, – ответил Разумков. – Критиковать всех можно. И меня, и его, и народных депутатов Украины. Но я думаю, что он соответствует той должности, на которой сегодня находится”.

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НВ со ссылкой на несколько источников во фракции “Слуга народа” писало 15 июня, что Офис президента (ОПУ) может дать ход прошлогоднему проекту постановления Верховной Рады об увольнении Авакова в сентябре, когда начнется следующая парламентская сессия.

“На осень они [Офис президента] попытаются убрать Авакова. Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять”, – цитировало НВ одного из депутатов.

По его словам, увольнение Авакова уберет “единственный противовес [президенту Украины Владимиру] Зеленскому” и превратит ОПУ в единоличный орган принятия решений в государстве.

НВ отмечало, что, по словам близкого соратника Зеленского, дальнейшее пребывание Авакова в кресле главы МВД обсуждается, но окончательного решения президент еще не принял.

Контекст:

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок.

В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова “мощным министром” и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций “Голос” и “Слуга народа” зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова.

Глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 14 июня 2021 года, заявлял, что “эту отставку обсуждают всю жизнь”, но конкретных инициатив в парламент, за исключением прошлогодней, не поступало.

На вопрос, грозит ли отставка кому-то из министров, Корниенко добавил: “Давайте до осени уже без возни. Мы с [главой фракции “Слуга народа” Давидом] Арахамией пообещали, что до осени будет все спокойно”.

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