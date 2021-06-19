Мнение: Истории хищников, финальное испытание

Завтра утром я опубликую на сайте и блоге новую таблицу результатов тестирований, в которую будут внесены баллы за комментирование самым активным комментаторам, эквивалентные скору одного, двух, трех и более сертификатов.

И завтра днем, 20-го июня в 16-00 по Москве будет продажа мест на финальное испытание, которое состоится 27-го июня.

Скорее всего три потока будут продаваться один за другим. С небольшим интервалом.

На каждом потоке будут 4 задачи, состоящие из историй бывших хищников.

На каждом потоке – отдельный хищник, со своим подходом, стилем, со своей картиной мира.

Старым читателям блога знакомы все трое.

На каком потоке чьи задачи будут: Ромы, Иры или Никиты, я объявлю сразу после продажи мест.

Но поменять места или отказаться от купленного места будет нельзя, и если вы случайно шли мимо и решили, например, рискнуть попасть на поток к Ире, проходите мимо. Завтра будет лотерея: и к кому вы попадете решит судьба.

Купить места на три потока сразу будет можно, если успеете купить, но выбрать после покупки один из трех, а остальные вернуть – нет. Перераспределением мест я не занимаюсь. Не жадничайте, не хватайте больше мест, чем вам нужно, оставьте другим.

Для тех, кто не в курсе, кто такие хищники.

Хищниками мы называем людей, способных очень быстро выращивать свою значимость в отношениях, настолько высоко, что в результате все ресурсы человека оказываются в их распоряжении. Поэтому они “хищники”.

Вот этот быстрый и высокий рост значимости мы рассматриваем как пример эффективных стратегий.

Те же самые стратегии работают, когда бренд или продукт быстро захватывает рынок и занимает на нем доминирующее положение. Занять доминирующее положение – законно, незаконно злоупотреблять своим доминирующим положением, незаконна недобросовестная конкуренция.

Те же самые стратегии быстрого захвата поля работают, когда речь о политике, экономике, управлении в малых и больших группах, то есть о быстром росте своей фигуры в любом поле, в сфере всех ресурсов.

Если снять белое пальто и не фокусироваться на неэтичном поведении хищников, которое и правда неэтично, мы можем рассматривать их истории как яркие примеры захвата влияния в поле.

Вопрос этики – это что вы будете делать со своим влиянием, используете его для своей наживы или для общего блага.

То есть этика начинается тогда, когда у вас уже есть большая фигура, когда у вас уже достаточно влияния для того, чтобы поступать во благо или во зло. Тут начинается этика. Пока у вас влияния нет, вы не имеете доступа к чужим ресурсам и можете не переживать за свою этику.

Передача ресурсов в результате быстрого захвата поля – это индикатор того, что поле полностью захвачено. Вот почему истории рыбаков не так иллюстративны и показательны как истории хищников.

И у вас будет шанс познакомиться с первоисточниками, то есть увидеть необработанные (почти) истории хищников и сформулированные ими самими задачи для вас.

В задачах практически нет терминологии блога, бывшие хищники все объясняют так, как представляли сами, в то время или сейчас.

Поэтому принять участие могут даже те, кто в понятиях блога ориентируется мало.

Мне хочется дать шанс всем нерыбам, всем людям с хорошим чувством границ, пусть даже они недавно читают блог.

Если вы чувствуете в себе силы попробовать решить задачи хищников, пробуйте.

В ответах вы можете использовать терминологию блога, можете не использовать, как вам удобней.

Ответы будут в свободной форме, то есть в поле ответа вы должны будете сформулировать свой ответ своими словами.

И теперь самое главное.

Как будут проверяться ответы.

Проверить вручную ответы со всех трех потоков очень сложно.

Но я решила не выбирать 20 претендентов на аттестат, как планировала с самого начала.

Я хочу дать шанс всем.

Поэтому лично я проверю тех, кого я считаю главными претендентами на аттестат.

Это 10-15 человек из списка, конкретные имена я пока оставлю за кадром.

Некоторые ответы мне будут помогать проверять авторы задач, на их личный выбор. У них есть любимые комментаторы.

Еще 50+ человек из общего списка проверят люди из числа лучших комментаторов. Каким образом и кто будут проверять, я расскажу после испытания.

И кроме того каждый, кто был на испытании, сможет проверить себя сам, ориентируясь на правильные ответы авторов задач, которые я опубликую в блоге.

Если, проверив себя, вы сделаете вывод, что у вас 3 из 4 ответов на одном потоке верны, вы сможете обратиться к команде проверяющих. Не требовать, а просто обратиться. Требующих никто проверять не будет, имейте в виду. Если вы настроены требовать и качать права, идите сразу мимо, не задерживайтесь, изучение границ – не для вас.

И вот всех, кого проверяющие посчитают достойными высокой отметки, буду проверять уже я.

Дело это будет небыстрое, но зато мы попробуем выявить самых талантливых участников.

По ответам в свободной форме это сделать проще, чем по выбору вариантов.

Мы попробуем проверить всех, у кого есть шанс получить высокие баллы за финальное испытание, даже если нет шанса получить аттестат. Низкие баллы выставляться не будут, только высокие.

Высокие баллы за испытание дадут существенное преимущество в общей таблице.

А эту таблицу мы с вами будем продолжать. На выдаче нескольких аттестатов обучение в моем блоге не заканчивается. Аттестатов будет всего несколько, много аттестатов давать пока некому. Но сколько их будет, я пока не знаю. Все решит финальное испытание.

Учитывая, что формат необычный, технически не всем понятный, делаю исключение для этого поста и разрешаю комментаторам задавать вопросы.