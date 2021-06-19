Мнение: Творчество

В Нижегородской области регистрация брака в ЗАГСе теперь только через справку о вакцинации и тест. Это не шутка, это официальное заявление ЗАГС по Нижегородской области.

Начинается творчество чиновников всех уровней. Что в целом хорошо – хаос только нарастает, а уж доверие к власти падает настолько стремительным домкратом, что поднимать его придется даже не понятно как. Какие-то проценты в отчетах этот террор, безусловно, добавит. Но вот какой ценой – это вопрос гораздо более интересный. Не менее интересно, когда начнутся эксцессы в связи с таким творчеством.

Любопытно, хоронить без справки о вакцинации еще можно?

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