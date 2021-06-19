Мнение: Хакеры крадут Марс, миф о генетическом оружии и натовский клин между Россией и Китаем

1. Аналитики сделали прогноз: за 10 лет коварные киберпреступники украдут столько денег, что их хватило бы на полёт на Марс. Правда, это только если приплюсовать сюда все расходы на оборону от хакеров, на ликвидацию последствий взлома, на проведение расследований и выплату страховых взносов:

https://lenta.ru/news/2021/06/15/mars/

В ближайшие десять лет, до 2031 года, ущерб от киберпреступности может достичь уровня 256 миллиардов долларов в год. К такому выводу пришла аналитическая компания Cybersecurity Ventures, предположив, что объём преступлений будет расти с такой же скоростью, как в последние годы, пишут «Известия».

Эту цифру можно сравнить с программой полетов на Марс и его колонизации. Глава SpaceX Илон Маск оценивает предварительные расходы в 6 миллиардов долларов, то есть более чем в 30 раз дешевле.

Еще в 2015 году урон от хакеров составлял 325 миллионов долларов, в 2017 году — 5 миллиардов, в 2018-м — 8 миллиардов, а в 2019-м — 11,5 миллиарда долларов. Уже в текущем году, по оценкам экспертов, мировой экономике грозит потеря 20 миллиардов.

То есть, если верить Илону Маску, денег хватило бы на 30 или даже 40 полётов на Марс в один конец. Совершенно очевидно: эти наглые кибермошенники беззастенчиво крадут мечту человечества, лишая нас светлого марсианского будущего.

Впрочем, можно сравнить 6 марсианских миллиардов и с другими цифрами: например, с военным бюджетом США, который составляет 740 миллиардов. Если бы Пентагон и Госдеп отказались от своих агрессивных устремлений и свернули гонку вооружений (ограничившись строительством стены на границе с Мексикой), то за эти деньги человечество могло бы слетать на Марс аж целых 123 раза! И так каждый год! (По крайней мере, пока печатный станок в ФРС не сломается).

С таким количеством полётов за короткое время тысячи землян могли бы превратиться в марсиан. Колония стала бы достаточно многочисленной, чтобы марсиане могли свободно размножаться, не вырождаясь (без генетических отклонений из-за близкородственного скрещивания). Возникло бы автономное марсианское сообщество, – может быть, даже Соединённые Штаты Марса. Туда эмигрировали бы лучшие креативные гении и инженеры с Земли, марсианская цивилизация превзошла бы земную, и через короткое время уже исполненные духом марсианства герои стали бы прилетать к нам обратно, просвещая сермяжных землян и наставляя нас на путь космической истины.

А ведь для реализации этого блестящего сценария всего-то и нужно: слегка умерить агрессивность американцев и перенаправить военный бюджет США в мирное русло.

2. Генетик Олег Балановский, один из создателей карты генома россиян, подробно рассказывает, почему невозможно создать генетическое оружие, направленное против какой-то конкретной национальности или этнической группы, тем более против такого огромного и сложного собрания популяций, как русские и россияне:

https://www.youtube.com/watch?v=GZWSxCBlrrY

Учёный утверждает, что нет какого-то однозначного маркера в ДНК, который позволил бы искусственно созданному вирусу поражать избирательно только русских, но не немцев или американцев. Слишком много у нас общего с другими народами. Даже если технологии точного натравливания вирусов и существовали бы (а сейчас их нет), невозможно было бы убить миллионы русских, не убив при этом миллионы жителей блока НАТО.

Поэтому Балановский выступает против запретов на публикацию данных о генофонде россиян – во-первых, создать вирус антирусин в принципе невозможно, во-вторых, ничто не мешает натовским учёным с тем же успехом изучать нашу генетику, препарируя эмигрантов из России и бСССР.

Тем не менее, судя по вот этому фрагменту рассказа учёного, и российские, и американские компетентные органы весьма серьёзно относятся к теме генетического оружия:

Сталкивался я и с другим мнением. Мнением уже не специалистов из Академии наук, а специалистов КГБ одной южной республики.

Мы обследовали генофонды почти всех регионов. Но вот в одном из них эта организация запретила нам проводить обследование.

Мы туда приехали, убедились, что причина как раз в их опасении генетического оружия, подробно рассказали этим вполне себе милым образованным людям, почему это невозможно, и в ответ услышали вот это:

«Спасибо, что объяснили нам, что генетическое оружие невозможно. Мы точно знаем, что американцы его разрабатывают, и это прекрасно – пусть тратят деньги впустую!».

3. Пользователь Твиттера утверждает, что натовцы активно работают над тем, чтобы стравить Россию и Китай:

https://twitter.com/ShunuSweet/status/1402434511489552390

Клиновидная тактика НАТОидов в Интернете:

Россиянам: Китай угроза для вас! Они хотят забрать себе обратно Сибирь!

Китайцам: Ваше правительство – вассал Советов, а теперь и Путина! Председатель Сисипи продажно слил Внешнюю Монголию и Внешнюю Маньчжурию! Свергните Си и верните земли взад!

К подобной риторике в Рунете россияне давно уже привыкли. Но неужели натовские киберморпехи сумели пробраться и в Китайнет, сквозь все великие китайские файрволы?