Меркель заявила о важности диалога с Россией
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Евросоюзу необходимо сохранять диалог с Россией, как бы ни было тяжело, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном
«Для нас РФ – большой вызов. Но она – также крупный континентальный сосед Европейского союза. Мы установили, что подвергаемся гибридным атакам, но, с другой стороны, в целях обеспечения безопасности и стабильности Европейского союза мы очень заинтересованы в сохранении диалога с Россией, как бы ни было тяжело», – цитирует Меркель RT.
Также в ходе пресс-конференции с французским лидером немецкий канцлер призвала ЕС поддерживать с Россией открытый диалог, как это делают США.
Смотреть комментарии → Комментариев нет