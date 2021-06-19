 

Меркель заявила о важности диалога с Россией

19.06.2021, 20:32, Новости дня
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Евросоюзу необходимо сохранять диалог с Россией, как бы ни было тяжело, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном

«Для нас РФ – большой вызов. Но она – также крупный континентальный сосед Европейского союза. Мы установили, что подвергаемся гибридным атакам, но, с другой стороны, в целях обеспечения безопасности и стабильности Европейского союза мы очень заинтересованы в сохранении диалога с Россией, как бы ни было тяжело», – цитирует Меркель RT.

Также в ходе пресс-конференции с французским лидером немецкий канцлер призвала ЕС поддерживать с Россией открытый диалог, как это делают США.



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