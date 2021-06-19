 

Зеленский объявил об усилении украинской армии в 572 раза

19.06.2021, 20:32, Новости дня
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали сильней в 572 раза, так как их ряды пополнили 572 молодых офицера, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Вооруженные силы Украины становятся сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополняют 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины», – сообщил президент в своем Telegram-канале.

Он также поздравил выпускников украинских военных вузов и пожелал, чтобы их оберегала «родная земля, родительская поддержка и материнская молитва».

Ранее Зеленский сообщал, что в случае, если западные страны прекратят оказывать поддержку Украине в конфликте с донбасскими республиками, то украинской стороне придется создать «самую мощную армию в Европе».



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