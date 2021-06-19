Зеленский объявил об усилении украинской армии в 572 раза

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали сильней в 572 раза, так как их ряды пополнили 572 молодых офицера, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Вооруженные силы Украины становятся сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополняют 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины», – сообщил президент в своем Telegram-канале.

Он также поздравил выпускников украинских военных вузов и пожелал, чтобы их оберегала «родная земля, родительская поддержка и материнская молитва».

Ранее Зеленский сообщал, что в случае, если западные страны прекратят оказывать поддержку Украине в конфликте с донбасскими республиками, то украинской стороне придется создать «самую мощную армию в Европе».