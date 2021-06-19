 

Депутат нашел объяснение низким оценкам школьников на ОГЭ

19.06.2021, 20:32, Новости дня
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Низкие результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике обоснованы дистанционным образованием, трудными тестами и незнанием технологии сдачи, сообщил зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин.

«Я думаю, что это (низкие отметки – прим. ВЗГЛЯД) – цена не вполне полноценного образования в условиях, так называемой, дистационки. Во-вторых, нужно проверить, насколько изменились или не изменились тесты в этом году. Хоть нам и говорят, что ОГЭ и ЕГЭ обеспечивают полную объективность – это не так. Все зависит от сложности тестов и их направленности», – сказал Смолин Ura.ru.

Он добавил, что в ходе написания тестовых экзаменов нужно знать не только предмет, но и понимать технологию сдачи, для этого необходима специальная подготовка. По словам депутата, 70% учеников старших классов готовятся к ЕГЭ с репетитором, а для ОГЭ репетиторов нанимают не так часто.

Парламентарий высказался против того, чтобы сдавшим ОГЭ на низкие баллы закрыли «возможность дальнейшего обучения». «Нужно, чтобы возможность была предоставлена», – сказал он. По мнению Смолина, вместо ОГЭ эти дети смогут сдать традиционный экзамен.

Напомним, учащиеся девятых классов нескольких российских регионов не смогли справиться с ОГЭ по математике. В Свердловской области результаты оказались хуже, чем в прошлые годы, ниже средних зафиксированы результаты в ХМАО. 



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