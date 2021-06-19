Льняные на завязках, белые с высокой талией: 5 стилей модных шорт, которые подойдут и на полную, и на стройную фигуру

Шорты – идеальная одежда для летних дней. А разнообразие их фасонов дает возможность создать эффектный образ для женщин с любой фигурой. Вот 5 вариантов модных шорт в разных стилях, которые подойдут как для стройных, так и для полных дам.

Удлиненные шорты из джинсовой ткани

Летом 2021 в тренде удлиненные джинсовые шорты. Короткие модели были невероятно популярны в 90-е в сочетании с клетчатой рубашкой. Удлиненные будут также невероятно эффектно смотреться, если их правильно стилизовать.

Следует выбрать вариант чуть выше колена, который будет отлично сочетаться с коротким спортивным топом и клетчатой рубашкой свободного покроя. Для прогулок в городе к ним подойдут мюли на высоком каблуке.

Шорты из шелка на резинке

Эта модель очень удобна за счет резинки на талии. Отлично подойдет тем, кто не любит в теплую погоду носить одежду из джинсовой ткани с застежками.

Создавая образ, следует отдать предпочтение простоте и надеть к шелковым шортам на резинке футболку и белые кроссовки.

Льняные шорты с завязками на талии

Трудно придумать лучшую ткань на жару, чем лен. Он просто идеален в условиях города. Льняные шорты удобные и дышащие, а главное, практически ко всему подходят. К ним можно надеть шелковую майку и туфли на каблуках. Более простой вариант – сочетать их с просторной рубашкой и сандалиями.

Шорты А-силуэта

Это очень удобный крой для лета. С шортами А-силуэта не будет никаких хлопот. Они прилегают в верхней части, но свободны в ногах.

Белая модель из хлопчатобумажной ткани с отворотами на штанинах смотрится идеально.

Шорты с завышенной талией

Шорты с завышенной талией выглядят элегантно и могут привнести лоск в образы, созданные для теплой погоды. Любители структурной одежды по достоинству оценят модель превосходной формы на фото ниже. Просто шикарный образ в сочетании с кедами, белой футболкой и очаровательным вязаным жилетом.