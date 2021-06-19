Правило высоты лба. Как сделать такую стрижку, чтобы круглое лицо выглядело худее

Раскрываем секрет стилистов с большим стажем. Если к хорошему мастеру приходит женщина с круглой формой лица и просит, чтобы тот сделал ей подходящую стрижку, он применяет свой рабочий метод — измеряет высоту лба клиентки и сразу принимается за работу.

Как прическа делает круглое лицо еще круглее

Сразу хотелось бы отметить такие стрижки, от которых женщинам с круглым лицом точно не нужно делать. Даже не умоляйте мастера, хороший специалист точно не согласится подстригать вас так.

Во-первых, круглолицым дамам не нужно стричься под мальчика. Вообще все варианты стрижки, открывающие овал лица, округляют его еще больше. Из-за них лицо выглядит даже полнее, чем есть на самом деле. Вот вам наглядный пример того, что происходит, когда круглолицая девушка делает короткую стрижку.

Во-вторых, избегайте каре во всех его проявлениях. Ультрамодные кроп-каре и боб-каре тоже не подойдут, как бы не хотелось. Единственный более или менее уместный вариант — каре на удлинение. Но учтите, что оно выигрывает только за счет выведения передних прядей на правильную длину — так, чтобы они были ниже подбородка.

Хорошо, когда стрижка смотрится красиво, но ведь женщины хотят выглядеть с ней идеально. О том, как подобрать длину стрижки максимально точно, чтобы лицо выглядело худее, рассказано далее.

О правиле высоты лба

А теперь о главном. Для чего же стилисту важно знать высоту лба своей клиентки? Все просто: с ее помощью специалист определяет длину будущей прически.

Делаем следующее: расставляем пальцы вот так, определяя высоту участка лица:

После этого, не уменьшая и не увеличивая зазор, отмеряем вниз четыре длины — так можно определить место линии среза волос. Мастер проводит от нее горизонталь и режет.

Применение такой техники на практике позволяет сделать такую стрижку, которая будет делать самое круглое и полное лицо более худым (визуально, разумеется).