В продажу поступил смартфон Nokia C01 Plus за 6,5 тыс. рублей

Список очень дешевых смартфонов, которые можно найти на полках российских магазинов, пополнился новой моделью Nokia C01 Plus. О начале официальных продаж сообщили представители компании HMD Global. Для отечественного потребителя аппарат обойдется всего-то в 6,5 тыс. рублей.

Аналитики рынка напоминают, что на первичном российском рынке на сегодня дешевле только смартфон того же производителя, выпущенный, правда, еще в прошлом году. Но и он дешевле всего-то на 500 рублей.

Смартфон работает на операционной системе Android 11 Go. Внутри восьмиядерный процессор, один гигабайт оперативной и 16 основной памяти. Размер экрана составляет 5,45 дюйма. Емкость аккумуляторной батареи, кстати, увеличена до 3000 мАч.