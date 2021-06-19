 

В продажу поступил смартфон Nokia C01 Plus за 6,5 тыс. рублей

19.06.2021, 20:14, Новости дня
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Список очень дешевых смартфонов, которые можно найти на полках российских магазинов, пополнился новой моделью Nokia C01 Plus. О начале официальных продаж сообщили представители компании HMD Global. Для отечественного потребителя аппарат обойдется всего-то в 6,5 тыс. рублей.

Аналитики рынка напоминают, что на первичном российском рынке на сегодня дешевле только смартфон того же производителя, выпущенный, правда, еще в прошлом году. Но и он дешевле всего-то на 500 рублей.

Смартфон работает на операционной системе Android 11 Go. Внутри восьмиядерный процессор, один гигабайт оперативной и 16 основной памяти. Размер экрана составляет 5,45 дюйма. Емкость аккумуляторной батареи, кстати, увеличена до 3000 мАч.



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