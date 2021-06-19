В Перу разбился автобус с рабочими, погибло почти 30 человек

“Автобус одного из подрядчиков компании, который вез рабочих с завода в Палланкате в город Арекипа на юге Перу, попал в ДТП”, – пояснили в Hochschild Mining.

По информации Reuters, подрядчик добывал драгоценные металлы.

“Мы все опустошены этой новостью и уже начали расследование. Наши немедленные приоритеты – поддержать пострадавших от аварии, их семьи, а также работать вместе с соответствующими властями”, – сказал генеральный директор компании Игнасио Бустаманте.

Лейтенант пожарной охраны Уго Меза в комментарии Associated Press отметил, что авария произошла в перуанской провинции Луканас.

Контекст:

Сотрудник компании Hochschild Mining умер в прошлом году на руднике Палланката в результате обвала горных пород. В годовом отчете горнодобывающей компании за 2019 год погибших не зарегистрировано, добавило Reuters.

Hochschild Mining – крупная компания по добыче и производству золота и серебра, зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже. У нее есть ряд проектов в Северной и Южной Америке.

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