 

Девушка Генри Кавилла попала в расистский скандал. Теперь актера требуют убрать из “Ведьмака”

19.06.2021, 20:06, Новости дня
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В сети всплыли фото Вискузо, сделанные в 2008 году в рамках реалити-шоу на телеканале MTV. На них она одета в одежду восточноафриканских племен, а ее кожа окрашена в темный цвет. Все это ради того, чтобы пройти обряд в одном из коренных племен Намибии.

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Публикация от V (@foxb.lueberry)

Вискузо обвинили в расизме. В комментарии Daily Mail Вискузо отметила, что никогда не думала, что ее инициация будет для кого-то оскорбительной, поскольку сама она была польщена. Тем не менее она принесла извинение всем, кого могли оскорбить такие ее действия.

Несмотря на извинения, на сайте change.org появилась петиция с требованием отстранить Кавилла от роли в сериале “Ведьмак”.

“Генри Кавилл встречается с Натали Вискузо, женщиной, которая занималась “блекфейсом” и носила одежду коренных африканских племен, когда снималась в телешоу в Намибии. Ей было 25 лет. Группа ее друзей употребляет слово на N (вероятно, речь о слове niger. – “ГОРДОН”). Если Генри Кавилл может ассоциироваться с этой группой, это означает, что его убеждения недалеко ушли от их”, – говорится в петиции.

На момент написания новости петицию подписали 55 человек.

Контекст:

Генри Кавилл сыграл роль охотника на мутирующих монстров – колдуна Геральта из Ривии в сериале “Ведьмак”, премьера которого состоялась в декабре 2019 года. Сериал основан на серии книг польского писателя Анджея Сапковского.

Об отношениях с Вискузо Кавилл сообщил в апреле в своем Instagram.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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