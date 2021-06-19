Разумков рассказал, когда Украина сможет стать членом НАТО

По его словам, нужно “быть откровенными”, за год “мы это сделать не сможем”.

“Мы должны провести много реформ для того, чтобы соответствовать и стандартам НАТО в плане обороноспособности, и стандартам обеспечения украинской армии, и много других вещей”, – сказал Разумков.

Он отметил, что НАТО – не только военный блок, но и гуманитарная организация, “с которой Украина много лет сотрудничает”.

“Я уверен, что мы достигнем этой цели, но этот путь будет непростым, и сказать, что он будет короткий, неправильно… 10 лет – теоретически это возможно”, – считает Разумков.

ВИДЕОВидео: Радіо Свобода / YouTube

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, Грузии и Молдовы, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отменить включение США и Чешской Республики в список недружественных стран, отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Отдельно генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина ПДЧ, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

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