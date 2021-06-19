 

Разумков рассказал, когда Украина сможет стать членом НАТО

19.06.2021, 20:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, нужно “быть откровенными”, за год “мы это сделать не сможем”.

“Мы должны провести много реформ для того, чтобы соответствовать и стандартам НАТО в плане обороноспособности, и стандартам обеспечения украинской армии, и много других вещей”, – сказал Разумков.

Он отметил, что НАТО – не только военный блок, но и гуманитарная организация, “с которой Украина много лет сотрудничает”.

“Я уверен, что мы достигнем этой цели, но этот путь будет непростым, и сказать, что он будет короткий, неправильно… 10 лет – теоретически это возможно”, – считает Разумков.

ВИДЕОВидео: Радіо Свобода / YouTube
Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, Грузии и Молдовы, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отменить включение США и Чешской Республики в список недружественных стран, отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Отдельно генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина ПДЧ, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.02 / Стало известно о погибших после авиаудара США по объектам в Сирии

26.12 / Путин сказал обо мне: “Восемь лет пускай баланду похлебает”. Получилось 10 – Ходорковский

07.07 / В Китае зафиксировали случай инфицирования лихорадкой денге

31.01 / Нынешний климат признан самым жарким за последние 12 тысяч лет

04.08 / Германия призвала США не допустить эскалации конфликта из-за «Северного потока – 2»

21.03 / Губернатора Пензенской области этапировали в Москву

28.09 / Названа дата встречи Макрона с Тихановской

27.05 / Ограничение перевалки железорудного сырья в порту Южный приведет к сокращению тысяч рабочих мест – заявление Центрального горно-обогатительного комбината

21.09 / Резников о миротворцах для Донбасса: Вопрос отложен, это “на столе”

09.04 / Полиция Северной Ирландии разогнала манифестантов водометами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика