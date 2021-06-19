В Раде скандировали “Ганьба”, когда Вирастюк принимал присягу. Спортсмен отреагировал

Вирастюк принял присягу нардепа 15 июня, через два дня он вошел в состав фракции “Слуга народа”.

Нардеп отметил, что 15 июня, когда он зачитывал присягу с трибуны, часть парламентариев “смотрели косо, особенно – представители группы “За майбутнє”.

“Я достаточно сдержанный человек, поэтому меня трудно вывести из себя. Кроме того, возгласы из зала меня абсолютно никак не раздражали, они меня, наоборот, только куражили – знаете, это как во время соревнований. Но хочу сказать, что происходит такая странная вещь: когда выходишь что-то говорить перед толпой, в этом случае перед залом с депутатами, то во время крика ты ловишь взгляды этих людей и они стихают. Такая же ситуация была у стен Окружной избирательной комиссии в Надворной. Туда свезли за моего оппонента много парней. Когда я вышел под ОИК рассказать о ее работе, то толпа очень сильно кричала. Их было гораздо больше, чем нардепов фракции “За майбутнє”. Но в момент, когда я начинал говорить и потихоньку ловить взгляды людей – они стихали”, – рассказал Вирастюк.

Он отметил, что в парламенте громче всех “Ганьба” скандировал нардеп от “За майбутнє” Игорь Гузь.

“Сначала кричала вся фракция, а когда я начал зачитывать присягу, то остался один господин Гузь. Поэтому я сконцентрировался на нем и, фактически, глядя ему в глаза, произнес присягу. Думаю, он также смотрел мне в глаза”, – добавил спортсмен.

Контекст:

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в округе №87 в Ивано-Франковской области. Голосование проходило в связи с тем, что избранный в этом округе народный депутат сложил мандат. Явка в округе №87 составила 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав окружной избирательной комиссии (ОИК) изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта. 1 апреля полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе №87.

По данным “Опоры”, на довыборах в Верховную Раду в округе №87 выявлены расхождения в данных на пяти участках. В частности, данные протоколов участковых избирательных комиссий и повторного подсчета голосов не совпадают в количестве бюллетеней в поддержку кандидата от партии “За майбутнє” Александра Шевченко. Всего в округе 117 участков.

Полиция открыла 17 уголовных производств по итогам выборов в округе №87, шесть из них – по фактам похищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий.

22 апреля ЦИК установил победу Вирастюка, который баллотировался от партии “Слуга народа”. В ходе обсуждения проекта постановления комиссии один из ее членов отметил, что нельзя однозначно установить, повлияло ли исчезновение бюллетеней в этом округе на результаты выборов. По его словам, Центризбирком не может это выяснить, так как у него нет функций досудебного расследования.

5 мая ЦИК не зарегистрировал Вирастюка нардепом из-за отсутствия правовых оснований. Причиной стало то, что вечером 1 мая Большая палата Верховного Суда признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87 и отменила протокол от 22 апреля, согласно которому Вирастюк признавался победителем выборов.

19 мая Центризбирком составил новый протокол. Победителем остался Вирастюк.

5 июня Большая палата Верховного Суда признала законным избрание Вирастюка народным депутатом. 9 июня Центризбирком зарегистрировал Вирастюка нардепом.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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