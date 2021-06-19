 

Володин оценил пятерку лидеров федерального списка “ЕР”

19.06.2021, 19:58, Разное
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Президент России Владимир Путин в ходе съезда “Единой России” предложил включить в федеральную часть партийного списка кандидатов на думских выборах министра обороны Сергея Шойгу, главу МИДа Сергея Лаврова, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба Общероссийского народного фронта Елену Шмелеву.

«Это люди, которые хорошо известны среди тех, с кем работают – в сферах образования, здравоохранения, в областях, связанных с материнством, детством. Главное, что они хорошо знают проблемы той сферы, которая требует развития”, – прокомментировал Вячеслав Володин.

Спикер отметил инициативы Кузнецовой по поддержке многодетных. Говоря о Шмелевой, председатель ГД напомнил, что она посвятила себя сфере образования. Также Володин указал на ее профессиональные инициативы в этой отрасли.

Не вызывает сомнений и профессионализм главврача Коммунарки Проценко, сказал спикер Госдумы. “Он себя показал в самое тяжелое время. Он не только профессионал, он посвятил себя служению людям”, – сказал политик.

Володин напомнил, что Шойгу возглавлял МЧС, решал вопросы в сложных ситуациях, а сейчас занимается вопросами обороны страны. Глава военного ведомства участвовал в выборных кампаниях, хорошо знает регионы, добавил председатель ГД.

Участие Лаврова в выборах также крайне необходимо, уверен Володин. Спикер назвал министра иностранных дел человеком с именем и доверием, который делает все для защиты интересов страны.

“Совершенно очевидно, что эта пятерка сочетает в себе и доверие, и профессионализм в каждой сфере, и умение решать вопросы – это самое главное”, – заключил председатель Государственной Думы.



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