 

Мнение: Массовая сдача в плен Талибану

19.06.2021, 19:50, Разное
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За последние 2 дня в Афганистане наблюдается массовая сдача в плен Талибану солдат и  полицейских – некоторые переходят на сторону Талибана с оружием, другие складывают оружие и расходятся по домам, третьи сдаются в плен, будучи окруженными на своих базах и блок-постах.

https://twitter.com/Paktyaw4l/status/1406188007997284352 – массовая сдач в плен солдат и ополченцев (на видео талибы успокаивают солдат и говорят, что никто их трогать не будет и все будет хорошо).
https://twitter.com/worldonalert/status/1406228282715017216 – пленные в провинции Парван
https://twitter.com/RisboLensky/status/1406143427310456836 – афганское ополчение сдается Талибану (отряд афганской армии заперся в штабе и еще оказывает сопротивление, местный командир полиции по словам журналистов сдаться отказался и застрелился)
https://twitter.com/Natsecjeff/status/1406235812111527937 – захваченная база полиции в провинции Тахар
https://twitter.com/RisboLensky/status/1406164124325892099 – захваченная база в Джавизане
https://twitter.com/RisboLensky/status/1406147930407456768 – пленные и трофеи в Хосте
https://twitter.com/RisboLensky/status/1406158208696213505 – трофеи Талибана в провинции Фарьяб (перегоняют трофейные "Хамви")
https://twitter.com/RisboLensky/status/1406181859059539970 – занятый Талибаном Новый Баглан (индустриальная зона + 2 пленных полицейских – отмечается, что сопротивление правительственных сил в Баглане резко ослабело)

И т.д. В твиттер и фейсбук сейчас льется большой поток фото и видео с пленными и трофеями из разных провинций Афганистана.

На фоне происходящего президент Афганистана Гани заменяет двух министров своего правительства и призывает военных усилить борьбу с Талибаном, который напирает сразу в нескольких провинциях, захватывая районные центры, опорные пункты и военные базы, а также большое количество оружия боеприпасов, автомобилей и легкой бронетехники.
Кроме того сообщается, что боевики Талибана вышли к трассе Кандагар-Герат. По заявлениям правительства за последние пару дней Талибан потерял убитыми 41 человек (включая двух полевых командиров).
Талибан сегодня еще раз предупредил, что не потерпит нахождения в Афганистане любых иностранных войск, в том числе и турецких. С учетом происходящего, он может позволить себе говорить с позиции силы, рассчитывая, что после ухода иностранных интервентов, он дожмет правительство, займет Кабул и вернет всю полноту власти в стране. Пока непонятно, как правительству Гани переломить данную тенденцию.

Источник: Colonel Cassad



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