Мнение: По здравому размышлению

Если отложить (хотя это непросто) эмоциональную составляющую в отношении внезапно вспыхнувшей истеричной маркетинговой кампании по продаже необходимости поголовной вакцинации (при том, что буквально две недели назад, наоборот, шло информирование о победе над вирусом и скором снятии ограничений), то строго рационально можно сделать только один вывод.

Все происходящее — результат отработки спущенного сверху указания о безусловной вакцинации 60 процентов взрослого населения, причем к концу июля-августу сего года. Сроки нереальные чисто технически, но руководящее лицо давно живет в своей реальности, что заметила даже достаточно далекая от его психозов Ангела Меркель и уже достаточно давно. Мы же вынуждены жить в них все время в силу специфики устройства российского режима.

Москва стала пионером запущенных мероприятий просто потому, что мэр Собянин — еще и руководитель чего-то там по борьбе с коронавирусом. А потому плановые показатели — его личная ответственность, а значит — и перспектива кадрового решения в случае невыполнения.

Никаких иных методов, кроме банального принуждения, для таких сроков и объемов не существует. Поэтому террор был объявлен с колес и без особого плана. «Любой ценой» – это, пожалуй, ключевой девиз всей кампании. То, что на кону стоят жизни и здоровье миллионов людей, никого не интересует. Надо давать показатели.

Стоит отметить, что «борьба» с коронавирусом, вынужденно используя сознательно фальсифицированные модели (раз «эпидемия» не вытанцовывается, значит, будем использовать вместо нее «волны», хотя определения «волн» в эпидемиологии не существует, а значит — можно присваивать им любые свойства и качества. Понятно, что на базе таких моделей вы будете получать вообще любые результаты. Но точно не достоверные), в общем, одна ложь неизбежно начала создавать ложь другую и во все больших масштабах.

Я имею в виду «аналоговнеимеющие» вакцины. Числом уже аж в четыре штуки. С ними ситуация вполне известная — еще в начале 20 года военный десант в Италию вывез оттуда образцы, на базе которых и были сделаны все четыре российские вакцины. Которые по понятным причинам (возможно) хороши против «итальянского» штамма. Но вирус тем и отличается, что мутирует, причем быстро и в любом направлении. А значит — чем дальше по календарю мы уходим, тем менее эффективной будет вакцина против все новых и новых модификаций вируса. И уверения медиков от политики, что все прекрасно — эти вакцины будут служить чуть ли не вечно, во всяком случае до взрыва Солнца точно, в общем, всё это, конечно, чушь.

И главное — вакцина ведь это не лекарство. Она не лечит. Она (может быть) снижает риски. Но и только. Гораздо больший вред наносит тотальные мероприятия, суть которых — максимально подорвать здоровье населения. Как коллективное (уж не знаю, есть ли такой термин), так и индивидуальное. Маски, перчатки, запреты, ограничения, стрессы и весь сопутствующий набор террора — всё вместе это создаёт весьма неблагоприятную обстановку, которая сама по себе делает людей уязвимыми ко всему на свете.

Плюсом идет развал медицинской отрасли, к чему приложила руки вся система власти и управления, начиная с Путина. «Оптимизация» принесла свои плоды, и именно катастрофа, в которую загнали отрасль дегенераты от власти, сегодня аукается ее коллапсом. Отказ от плановых операций и приемов — он ведь не потому, что больных много. А потому, что ресурсов мало. Откуда взяться ресурсам, если их семь лет утилизировали (извините, оптимизировали).

Естественно, у любой войны (а идет реальная война с народом) есть и ее выгодополучатели. Выгода может выражаться не только в прямых деньгах, как в случае с российской фармой и аффилированных с ней госчиновников (злые языки говорят, что аналогов не имеющих вакцин потому и много, что у каждой их них есть свой собственный закрепленный за ней высший чиновник, пробивающий ей дорогу и имеющий свой маленький доход на ее продаже). Выгода может иметь и неденежную форму. Скажем, главврач Проценко поднялся до первой пятерки в списке Единой России. Безусловно, это успех. И будущее обеспечено (если, конечно, это будущее не закончится на скамье нового Нюрнберга, что, конечно, очень хотелось бы увидеть). Неденежная форма выгоды в науке называется реципрокностью — я тебе лояльность и свой авторитет, ты мне — политическую субъектность и продвижение в карьере. Деньги здесь вторичны, но выгода — налицо.

Раз есть выгодополучатели, то война будет вестись просто потому, что терять выгоду ну кому хочется по доброй воле?

Поэтому с одной стороны — террор должен быть максимально длительным, с другой — нужно демонстрировать успехи и победы. Но так как вирус — штука специфическая и практически бесконечная, то за каждой победой приходит новый вражеский подлый удар в спину.

Так что нынешний психоз — это вклад в продолжение банкета. В котором заинтересовано огромное число людей и структур.

Раз так, то целью нынешнего обострения не могут являться 60 процентов вакцинированных — это абсурдная задача, невыполнимая даже в теории. Примерно месяц террора, в ходе которого число вакцинированных будет якобы увеличено примерно вдвое от нынешнего количества (причем в основном через приписки и фальсификации), после чего уровень насилия неизбежно пойдет вниз. Коматозная управленческая система не в состоянии обеспечивать длительную мобилизационную готовность. Ну, и не стоит забывать про «выборы» в сентябре. Понятно, что это чистая формальность, которая уже расписана и результаты лежат в сейфах, но хотя бы ритуал соблюсти нужно. Поэтому к августу психоз пойдет на спад, будет объявлено о контроле над обстановкой, и число больных волшебным образом пойдет на спад. Так же, кстати, как и внезапно увеличилось — тоже волшебным образом. Часть ограничений снимут, и не из-за доброты неизбывной, а потому что окончательно гробить страну еще приказа не поступало.

В общем, по здравому размышлению бежать куда-то и что-то делать нет никакого смысла. Недели через четыре-пять эта история начнет задыхаться как астматик и будет тормозить. Кто дернется и испугается — того выловят и уколят. Остальные проскочат. До следующего обострения. Там будет то же самое. По-другому это не работает.

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