Умерла актриса из клипов Little Big
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Скончалась игравшая в клипах Little Big полную женщину актриса Полина Соколова, сообщили социальных сетях музыкального коллектива.
«Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody», – говорится в сообщении во «ВКонтакте» группы.
Участники коллектива выразили соболезнования Соколовой, они отметили, что артистка навсегда останется частью «большой семьи».
Смотреть комментарии → Комментариев нет