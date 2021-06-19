Умерла актриса из клипов Little Big

Скончалась игравшая в клипах Little Big полную женщину актриса Полина Соколова, сообщили социальных сетях музыкального коллектива.

«Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody», – говорится в сообщении во «ВКонтакте» группы.

Участники коллектива выразили соболезнования Соколовой, они отметили, что артистка навсегда останется частью «большой семьи».