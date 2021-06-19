 

Умерла актриса из клипов Little Big

19.06.2021, 19:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Скончалась игравшая в клипах Little Big полную женщину актриса Полина Соколова, сообщили социальных сетях музыкального коллектива.

«Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody», – говорится в сообщении во «ВКонтакте» группы.

Участники коллектива выразили соболезнования Соколовой, они отметили, что артистка навсегда останется частью «большой семьи».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.09 / Степанакерт зафиксировал применение F-16 в Карабахе

04.03 / “Инфодемия дезинформации”. В Украине за девять месяцев обнаружили 250 тыс. фейков о коронавирусе – ООН

06.04 / Le Parisien – «церковь не больница» — католики-традиционалисты возмутились ПЦР-тестами во французском соборе

25.03 / Шойгу встретился с победителем конкурса «Лидеры России»

23.09 / Канадские ученые создали «умные клетки» для лечения болезней

03.09 / Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным

07.06 / «Спутник Лайт» зарегистрировали в Конго

14.12 / Умер автор шпионских романов Джон ле Карре

22.09 / Лавров шуткой ответил на вопрос о цветной революции в США

03.10 / Девушку в Сочи смыло волной в море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика