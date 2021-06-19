В косметике для глаз могут быть вредные примеси: список для проверки при покупке

Каждый раз, покупая косметику, дважды проверяйте этикетку и старайтесь избегать продуктов, содержащих слишком много сложных химикатов. Качество имеет первостепенное значение, ведь здоровье превыше всего. Рассмотрим самые опасные элементы, которые можно найти в косметических средствах для глаз.

Косметика может быть сделана не только из натуральных и безопасных ингредиентов, как бы ни старались лучшие косметические лаборатории мира. Синтетические вещества также необходимы для закрепления цвета, борьбы с выделением кожного сала и пота на веках или для сохранения макияжа на более длительное время.

Тени для век, как и многие другие косметические средства, которыми мы пользуемся каждый день, имеют свои положительные и отрицательные стороны. Хотя мы знаем, что они вредят коже, нам нравится использовать их. Но, по крайней мере, мы можем избежать тех, которые содержат слишком много опасных веществ.

Вот топ самых опасных ингредиентов в макияже глаз.

Технический углерод

Технический углерод, часто используемый под названием печная сажа, является ингредиентом, который усиливает черный цвет туши для ресниц, теней для век и подводки. Этот ингредиент очень канцерогенен, поэтому было бы хорошо избегать косметических средств, содержащих его.

Алюминий

Алюминий в виде порошка используется при изготовлении всех косметических средств, поскольку он придает им стойкость и сцепление с кожей. Не обойтись без алюминиевой пудры, она имеется практически во всех продуктах для макияжа, поэтому лучше бы использовать их реже.

Однако попробуйте найти косметику без алюминия, потому что она существует, даже если стоит дороже. Проблема с алюминием заключается в том, что он может абсорбироваться через поры век и оставаться в организме, вызывая со временем хронические проблемы – от воспаления до трудноизлечимых заболеваний век.

Тимеросал

Это вещество, используемое в макияже глаз из-за его противогрибковых и антисептических свойств, но оно токсично для организма. Исследования последних лет показали, что этот ингредиент может повлиять на мозг при частом использовании.

Соединения этаноламина

Соединения этаноламина, упоминания о которых появляются на этикетках средств для макияжа с сокращениями TEA, DEA и MEA, напрямую связаны с появлением заболеваний печени. Эти соединения содержат нитрозамины – вещества, которые могут вызывать различные мутации.

Безопасные вещества в тенях для век

Слюда не опасна, если только у вас не очень чувствительная кожа и не имеется аллергия на различные косметические вещества.

Оксиды железа используются для подчеркивания определенных цветов и не представляют опасности, если применяются в небольших количествах.

Оксид цинка и диоксид титана содержатся в солнцезащитных кремах, в том числе в некоторых косметических средствах SPF, и считаются безопасными для кожи.