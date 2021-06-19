«Счастливые алкоголики бросают пить при жизни»

Петербургский реабилитационный центр, помогающий справиться с зависимостью от алкоголя, отмечает юбилей.

«Трезвить Россию — дело нужное» — такими словами 25 лет назад патриарх Алексий II благословил основателей «Дома надежды на Горе». За это время через Дом прошли 10 тысяч человек. Как минимум 30% из них вернулись к трезвой жизни.

19 июня реабилитационный центр для больных алкоголизмом отметит четвертьвековой юбилей и вновь откроет двери после годичного перерыва. Очередь пациентов в «Доме надежды на Горе» уже ждут. А очереди спонсоров на горизонте пока нет. Без их поддержки работа центра невозможна.

То, что в РФ много пьют, не секрет. Приблизительно оценить масштабы этого явления позволяет статистика. Почти 90 млн россиян (более 85% трудоспособного населения страны) регулярно употребляют алкоголь (данные федерального проекта «Трезвая Россия» на январь 2021 года). Все популярнее алкоголь среди молодежи: на 16% за последний год увеличилось число пьющих молодых людей. Сейчас как минимум 69% парней и девушек в возрасте от 18 до 23 лет систематически употребляют алкогольные напитки. По заключениям экспертов, 70% смертей людей трудоспособного возраста прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем. За минувший год смертность от алкоголя выросла на 6,34%.

Сократить продажи спиртного вдвое и активнее пропагандировать здоровый образ жизни — максимум, предлагаемый сегодня государственными властями для борьбы с национальным бедствием. Помогать людям, не справляющимся с напастью, поручено наркологическим и психиатрическим больницам. Процент действительно излечившихся за решеткой в казенных белых палатах никто даже не отслеживает — настолько он мал.

«Пьяный матрос», который обычно встречает гостей «Дома надежды на Горе». Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

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Одним из первых и немногих негосударственных бесплатных реабилитационных центров сегодня является «Дом надежды на Горе» в деревне Перекюля Ломоносовского района Ленинградской области. Здесь работают с пациентами по программе «12 шагов», благодаря которой миллионы алкоголиков во всем мире сумели начать трезвую жизнь. Главный принцип деятельности центра — сотрудничество зависимых и консультантов по зависимости, имеющих собственный опыт выздоровления по программе «12 шагов». В «Доме надежды на Горе» знают точно: лучше, чем алкоголик, алкоголика не поймет никто.

— Алкоголизм — болезнь отрицания, — объясняет Дмитрий Шагин, художник, создатель творческой группы «Митьки», сооснователь и председатель попечительского совета «Дома надежды на Горе». — Проблему отрицает сам алкоголик, его семья, его окружение. Он говорит: «если я захочу, я хоть завтра брошу пить». Но это — обман и самообман, зависимый человек самостоятельно бросить не может. Однако у каждого пьющего есть свое дно. Если он допился до дна, понял, что дальше — всё, на кладбище, то это уже мотивация: нужно остановиться и обратиться за помощью. Все алкоголики когда-то бросают пить, счастливые делают это еще при жизни.

— У нас проблема алкогольной зависимости считается постыдной, и многие ее не признают, — подхватывает Татьяна Кондакова, исполнительный директор «Дома надежды на Горе».

— В тех же США давно понимают, что это — обыкновенная болезнь. А в РФ предпочитают закрывать на нее глаза.

В 2017 году мы с Дмитрием Шагиным ставили документальный спектакль «Трезвые» и собирались показывать его на российских градообразующих предприятиях. А когда начали их обзванивать, то руководство рабочих коллективов в самых тяжелых регионах страны отвечало: «нет, не надо, у нас этой проблемы нет».

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То, что в РФ эта проблема есть, в начале 90-х заметил американский промышленник и филантроп Луис Бентл (в Америке он помогал реабилитационным центрам для алкозависимых «Эшли» и «Хай уотч»).

— Лу тогда стал приезжать в Россию, — продолжает Дмитрий Шагин, — и увидел, что пьяные здесь валяются прямо на улицах, и вообще очень много людей, которые даже на деловых переговорах могут упасть лицом в салат.

Бентл на свои средства начал возить в США и знакомить с программой «12 шагов» российских врачей-психиатров, писателей, актеров, музыкантов, художников, священников — всех, кто лично или профессионально имел дело с алкоголизмом. 330 человек прошли за границей реабилитационный курс или профессиональную стажировку.

— Но вскоре стало понятно: всех, кому нужно помочь, в США не перевозишь, — говорит Евгений Зубков, врач-психиатр, сооснователь «Дома надежды на Горе». — Родилась идея создать доступный реабилитационный центр для алкоголиков в России.

Справа: Дмитрий Шагин, художник, создатель творческой группы «Митьки», сооснователь и Председатель Попечительского совета «Дома надежды на Горе», и Марианна Ильина, член президиума «Дома надежды на Горе». Новая табличка и флаг Центра. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

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Долго искали место. Основателям центра предлагали за бешеные деньги разваливающееся здание в центре Петербурга и за относительно приемлемые суммы помещения бывших пионерлагерей в Ленобласти. Но выбор пал на дом в деревне Перекюля.

— Возможно, другие здания были более удобные и выгодные, где-то сохранилась какая-то инфраструктура, — рассуждает Шагин. — А в Перекюля был только остов дома — крыша и стены без ничего, даже рам оконных не было. Недострой принадлежал водочному магнату, который его продавал вместе с участком.

В самой деревне не было даже водопровода, мы потом его сами прокладывали. Однако мы сразу почувствовали, что Перекюля для людей, которые хотят протрезвиться, —

место знаковое. Человек приезжает и видит эти просторы, поля, небо, рядом Воронья гора — фантастические виды. Мы кинули шапку: будем здесь строиться, это — место силы.

Первый директор «Дома надежды на Горе» Владимир Трифонов и несколько трезвеющих алкоголиков заселились в приобретенное здание и стали потихоньку, почти с нуля, создавать дом: двери навешивать, окна вставлять и пр. Со временем на участке были построены мужской и женский корпуса (каждый на 10 мест). На месте памятного креста, установленного при открытии дома, возвели часовню св. Вонифатия — покровителя тех, кто борется с пьянством. Позже, в 2010 году, на средства группы благотворителей построили еще один корпус. Получился даже не дом, а целый городок, в котором одновременно реабилитацию проходят 30 пациентов. Бэнтл также оплатил строительство водопровода длиной в полтора километра не только для нужд пациентов «Дома надежды на Горе», но и для жителей ближайших деревень: Перекюля, Пикколово и Мурилово.

Благоустройство территории центра «Дом надежды на Горе». Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

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Лу Бэнтл умер в 2010 году. С его уходом Дом лишился серьезной и стабильной поддержки. Центру и раньше приходилось самому искать спонсоров и средства, а с этого момента он стал полностью самостоятельным.

— Лу изначально хотел, чтобы в деле спасения РФ от пьянства российские бизнесмены тоже участвовали, — рассказывает Марианна Ильина, член президиума «Дома надежды на Горе». — Постепенно на практике подтвердилось, что благотворители есть не только в Америке. С 2005 года активно помогает реабилитационному центру ООО «Продстар», полностью обеспечивая постояльцев центра продуктами питания и жертвуя денежные средства на расчетный счет. Один из новых благотворителей — «Балтийский банк развития». Еще есть благотворитель из недавнего прошлого, который, мы надеемся, вернется, — ООО «Группа Ладога». Ее руководитель Владимир Евстратьев как-то заметил: «Я произвожу алкоголь, и для меня важно — помогать именно зависимым алкоголикам».

Поддержку центру оказывают многие знаменитости. Друг центра музыкант Юрий Шевчук до пандемии ежегодно проводил благотворительные концерты, собирая средства для «Дома надежды на Горе». Постоянно поддерживают Дом художники Михаил Шемякин и Дмитрий Шагин, артисты Олег Гаркуша, Анвар Либабов, Валерий Ивченко, Наталия Фиссон, Игорь Сладкевич, Леонид Кондаков, музыкант и писатель Владимир Рекшан, писатель Дмитрий Вересов, журналисты Валерий Татаров, Кирилл Набутов, звезды балета и другие известные люди, многие из которых предпочитают анонимность.

Бюджет «Дома надежды на Горе», по подсчетам его основателей, — 18 млн рублей в год (это содержание зданий, коммунальные платежи, налоги, зарплата сотрудников, проживание 360 человек — столько проходят реабилитацию ежегодно). Пять лет назад реабилитационный центр начал получать субсидии из городского бюджета Петербурга и выигрывать президентские гранты. Это существенно помогало держаться на плаву.

В 2020 году центру отказали в субсидии. Грантов тоже не стало. Затем разразилась пандемия, обернувшаяся для многих предпринимателей, компаний и организаций финансовыми потерями. Трудности привели к тому, что с 1 июня 2020 года «Дом надежды на Горе» приостановил работу. В сложившихся обстоятельствах никто не загадывал: когда и как удастся разрешить все проблемы?

В корпусе центра «Дом надежды на Горе». Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

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Общими усилиями основателей и друзей Дома это удалось сделать за год: с июня реабилитационный центр возобновляет работу. К маю 2021-го «Дом надежды на Горе» прошел перерегистрацию в Минюсте и рассчитался с коммунальными долгами. Сохранил всю инфраструктуру и штат высококлассных специалистов и даже умудрился почти не растерять прежних благодетелей. Однако сейчас их недостаточно. Тем более что Дом пока не получает никакой государственной поддержки.

— Мы не только взываем к социальной ответственности и просим о помощи, — отмечает Татьяна Кондакова, — но и рассматриваем различные варианты партнерских отношений. Например, компании-жертвователи при необходимости могут направлять своих сотрудников на реабилитацию в «Дом надежды на Горе». Эта схема очень распространена во всем мире, и мы тоже планируем так работать.

На будущее у Дома амбициозные планы: создать такую модель реабилитационного центра, которая легко бы воспроизводилась по всей стране.

— Юрий Шевчук, выступая на первом дне рождения «Дома надежды на Горе», сказал: «Я вижу, как через некоторое время в России, словно грибы после дождя, вырастут такие дома везде, везде, везде, и столько людей протрезвится!» Эта мечта владела нами с самого начала, — вспоминает Дмитрий Шагин. — Модель реабилитации требует совместных усилий государства и благотворителей. За прошедшие двадцать пять лет можно было помочь огромному количеству людей вернуться к нормальной жизни. Просто выясняется, что это мало кому надо. Очень выгодно продавать алкоголь. Очень выгодно лечить от алкоголя. Это все — огромные деньги. А здесь — деньги маленькие, только дела — большие.

Нина Петлянова

На сайт «Дома надежды на Горе» можно зайти здесь.

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