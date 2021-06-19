 

Появилось первое разочарование новой операционной системой Windows 11

19.06.2021, 19:16, Новости дня
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Почему мы не удивлены? С таким настроением данную новость прочитали многие эксперты в области ИТ-технологий. Как сообщается, первые тесты показали, что по производительности Windows 11 уступает уже устаревшей, но хорошо проверенной «десятке».

Быть может, еще рановато отказываться от Windows 10? Аналитики профильного издания HotHardware склоняются именно к такому выводу.

Они, в частности, говорят, что в тестировании использовались хорошие версии ноутбуков Dell, которые работали на процессорах Intel Core i7, а также обладали другими техническими возможностями, которые не позволяют говорить, что причиной неудачи нового программного продукта была слабость «железа». А может, дело в очередных недоработках, которые нам так часто в последнее время предлагает «Макрософт»?



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