 

В РФ стартовали продажи новых ноутбуков Huawei

19.06.2021, 19:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Российских магазинах появились новые модели ноутбуков, произведенных в опальной китайской компании Huawei. Производитель официально сообщил о старте продаж MateBook 14 и MateBook X Pro.

Эксперты, ознакомившиеся с характеристиками данных устройств, отмечают их особую легкость. Кроме того, ноутбуки выглядят тонкими даже на фоне самых продвинутых аналогов. Еще говорят о высокой мощности этих компьютеров.

Розничные цены зависят от внутренней наполняемости. Например, MateBook с процессором Intel Core i5 одиннадцатого поколения с объемом диска SSD обойдется покупателю чуть менее, чем в 95 тысяч рублей. Самая дорогая версия с SSD на 2 Тб стоит 149,99 тыс. Такие данные можно найти у MateBook X Pro.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.05 / Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка

03.03 / Адвокаты Стерненко заявили о подделке подписи на одном из документов по делу активиста

01.07 / Участки для голосования по Конституции открылись в Хабаровском крае и Приморье

20.04 / Кремль призвал другие страны отказаться от “массового антироссийского психоза”

20.07 / Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

19.10 / В российском сегменте МКС сломался туалет

14.11 / BI – Трамп раздаёт государственные должности своим сторонникам— чтобы усложнить Байдену жизнь

09.02 / Британия будет сажать на 10 лет за тайное посещение стран из черного списка по COVID-19

02.03 / RT получил предупреждение от YouTube из-за трансляции выступления Трампа

18.07 / Нанесение надписи о нацистах на кенотаф дивизии СС «Галичина» в Канаде сочли преступлением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика