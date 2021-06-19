В РФ стартовали продажи новых ноутбуков Huawei

В Российских магазинах появились новые модели ноутбуков, произведенных в опальной китайской компании Huawei. Производитель официально сообщил о старте продаж MateBook 14 и MateBook X Pro.

Эксперты, ознакомившиеся с характеристиками данных устройств, отмечают их особую легкость. Кроме того, ноутбуки выглядят тонкими даже на фоне самых продвинутых аналогов. Еще говорят о высокой мощности этих компьютеров.

Розничные цены зависят от внутренней наполняемости. Например, MateBook с процессором Intel Core i5 одиннадцатого поколения с объемом диска SSD обойдется покупателю чуть менее, чем в 95 тысяч рублей. Самая дорогая версия с SSD на 2 Тб стоит 149,99 тыс. Такие данные можно найти у MateBook X Pro.