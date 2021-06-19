Врач перечислил возникающие после отказа от хлеба болезни

Врач из Катара Усама ар-Руб пояснил о пагубных последствиях отказа от хлеба. Как оказалось, в результате подобной диеты могут возникнуть серьезные болезни.

Многие, особенно с приходом летних месяцев, стремятся избавиться от лишних килограммов. Для этого представительницы прекрасного пола нередко прибегают к разнообразным диетам. Одной из них является рацион, ограничивающий или исключающий потребление любых видов хлеба. Однако такое меню, по мнению врача из Катара Усамы Абу ар-Руба, действительно может уменьшить вес, однако в долгосрочной перспективе приведет к нежелательным результатам.

В интервью телеканалу «Аль-Джазира» доктор Усама Абу ар-Руб предостерёг от радикальных изменений рациона. Продолжительная диета, в которой отсутствуют хлебобулочные изделия, принесет вред организму. В таком рационе не будет хватать клетчатки, а также ряда других важнейших для здоровья человека веществ. Среди них можно назвать гликоген, дефицит которого вызывает не только расщепление жиров, но и в то же время перепроизводство кетонов. Они в свою очередь способны вызывать огромный спектр расстройств, от тошноты и слабости до бессонницы, повышенной усталости, а также сухости во рту.

Кроме того, исключение из ежедневного потребления хлеба влечет за собой появление таких неприятных проявлений, как запор, повышенная утомляемость при физических нагрузках, общая слабость и плохое настроение. Умеренное количество хлеба поможет избавиться от подобных симптомов, кроме того, при включении в рацион цельнозерновой выпечки в организме регулируется содержание холестерина. Это существенно улучшает работу сердца и сосудов, а также других органов и систем. В сутки, как отмечает доктор Усама Абу ар-Руб, следует съедать не менее 200 граммов хлебобулочной продукции из цельнозерновой муки.

Источник: inosmi.ru