“Горячо”, “Великолепно”. Дженнифер Лопес повторила образ с показа Valentino

Артистка позировала у бассейна в белоснежной блузке с пышными рукавами и юбке мандаринового цвета с разрезом спереди. Эффектный образ дополнили золотые ботфорты на высокой платформе.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

“Горячо”, – прокомментировала известная фитнес-тренер Трэйуи Андерсон.

“Великолепно, как и всегда”, – отметила thenotoriousjlo.

Портал Fashion Bomb Daily обратил внимание на то, что Лопес повторила аналогичный образ из коллекции Valentino сезона весна-лето – 2021.

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Публикация от Fashion Bomb Daily (@fashionbombdaily)

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина “Стриптизерши”.

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