Более чем за год эпидемии коронавируса в Украине скончалось почти 900 медиков – Радуцкий

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий сообщил в Facebook 18 июня.

Он информировал, что в Киеве на территории четвертой горбольницы открыли памятник медикам, которые умерли от COVID-19.

“В последние полтора года в стране идет война на двух фронтах. На востоке наши воины защищают страну от агрессора. По всей Украине наши медики противостоят не менее угрожающему врагу – пандемии COVID-19. В этой необъявленной биологической войне медицинские работники проявили себя настоящими героями. Когда еще никто не знал ни о методах лечения, ни о последствиях болезни, они оказывали помощь пациентам, несмотря на опасность. Более чем за год, к сожалению, от COVID-19 погибло почти 900 медицинских работников. Нам удалось узнать имена по крайней мере части из них”, – написал Радуцкий.

Нардеп уточнил, что на мемориальной стене уже есть 170 имен умерших врачей и по концепции памятника время от времени там могут появляться новые.

“Но мне бы очень хотелось, чтобы нам больше не пришлось высекать здесь новые фамилии”, – добавил Радуцкий.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/350136849968913

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

11 ноября 2020 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что с начала вспышки в Украине умерло 212 медработников, сообщает “Укринформ”.

По состоянию на 19 июня в Украине COVID-19 подтвердили у 2,23 млн человек, умерло почти 52 тыс. украинцев, выздоровело 2,15 млн заболевших.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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