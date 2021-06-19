Стерненко и его адвокат заявили отвод судье в деле о пособничестве активиста наркоторговле

“Судья Виктор Попревич 23 февраля вынес обвинительный приговор Стерненко по делу о похищении, разбое и незаконном ношении оружия, который 31 мая частично отменили в апелляционном суде. Дело о пособничестве в наркоторговле слушала коллегия во главе с судьей Попревичем.

Оксюта процитировал решение апелляционного суда, который признал некоторые выводы Попревича неверными, заявил о коммунистических взглядах судьи и вменил ему в вину, что он заверил своей подписью копию приговора на русском языке. Стерненко поддержал адвоката и заявил, что отказывает Попревичу в моральном праве “судить не только его, но и любого гражданина Украины”.

По мнению активиста, судья “поддерживает культ Сталина и Ленина”.

Прокурор Олег Левицкий заявил, что у него во время рассмотрения дела никаких сомнений в непредвзятости судьи Попревича не возникало. Приморский районный суд Одессы в итоге удовлетворил ходатайство Стерненко об отводе судьи Попревича в этом деле.

Контекст:

Издание “Одесские ведомости” в ноябре 2017 года писало о причастности Стерненко к распространению наркотиков. “Одесские наркоторговцы платили дань Стерненко в размере $1 тыс. c каждой точки, а также заказывали своих конкурентов”, – отмечало издание.

Полиция отреагировала на материал, Стерненко сообщили о подозрении. Согласно материалам дела, с апреля по сентябрь 2014 года в одесских рыболовных магазинах сети “Поплавок” продавали наркотики под видом ароматических добавок для прикормки рыб. В апреле 2017 года Киевский райсуд признал виновными в этом пятерых человек – Андрея Арпентиева, Дениса Авакяна, Александра Федяева, Андрея Мачулко и Сергея Мельникова, уточнили “Ґрати”.

Приморский райсуд 23 февраля этого года приговорил Стерненко к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Его признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. Такой же срок получил его товарищ Руслан Демчук.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Стерненко отрицал причастность к инциденту. В этом деле суд освободил обвиняемых от ответственности за похищение человека из-за истечения сроков давности. Им назначили наказание за разбой (по словам потерпевшего, у него отобрали 300 грн), а Стерненко, кроме нападения, признали виновным в незаконном хранении оружия – травматического пистолета.

На время рассмотрения апелляции на приговор Стерненко и Демчука 9 апреля выпустили из СИЗО под домашний арест.

31 мая Одесский апелляционный суд снял обвинения со Стерненко и Демчука по статье о разбойном нападении на Щербича и оставил в силе приговор первой инстанции по статье о похищении – суд признал активистов виновными, но из-за истечения сроков давности освободил от ответственности.

Кроме того, суд признал Стерненко виновным по статье о незаконном обращении с оружием. Речь шла не о пистолете, его признали стартовым (шумовым), а о хранении патрона калибра 5,45 мм. Суд оставил Стерненко приговор по этой статье в виде трех лет лишения свободы, но назначил испытательный срок – один год.

Стерненко подчеркнул, что это “наказание за один патрон”, и сообщил, что будет обжаловать приговор в Верховном Суде.

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