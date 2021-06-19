Цена газа на еврохабе достигла 13-летнего максимума – Оператор ГТС Украины

“Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума. Рост почти в шесть раз с лета прошлого года”, – отметил он.

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В эфире телеканала “Еспресо” Макогон 15 июня говорил, что причиной роста стоимости газа стала очень холодная зима в Европе, в связи с чем “европейские подземные хранилища в начале лета были пусты”.

Кроме того, по словам Макогона, Россия создает искусственный дефицит на рынке газа.

“Одна из теорий, что таким образом они хотят продемонстрировать, что нужно запускать “Северный поток – 2″ и только тогда дополнительные объемы газа они начнут поставлять в Европу”, – отмечал гендиректор “Оператора ГТС Украины”.

Контекст:

Как сообщали 17 июня в НАК “Нафтогаз України”, на начало месяца в среднем цены на газ в Европе достигали €25,9 за МВт-ч, что больше $270 за 1 тыс. м³. “Это обусловлено колебаниями цен на энергорынке из-за того, что РФ искусственно ограничивает поставки газа с целью создания давления для завершения строительства газопровода “Северный поток – 2”, – отмечали в компании.

В то же время в НАК подчеркнули, что газ для населения не подорожает: от рыночных колебаний защищает годовая фиксированная цена.

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