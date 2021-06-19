Медведева не включили в список “Единой России” на выборах в Госдуму – СМИ

Об этом, ссылаясь на источники, сообщили “РИА Новости” и “MK.RU”.

По данным СМИ, Медведев будет вести предвыборную кампанию в качестве предателя политической силы.

Сегодня в Москве проходит съезд “Единой России”, там представили первую пятерку списка, в нее вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель общественного движения “Общероссийский народный фронт” Елена Шмелева и уполномоченный по делам ребенка Анна Кузнецова, сообщает РБК.

В кулуарах съезда первый замглавы фракции “Единой России” в Госдуме Андрей Исаев назвал Медведева “безусловным авторитетом” для партии вне зависимости от того, входит ли он в партийный список на выборах в Госдуму, пишет ТАСС. По утверждению Исаева, решение о предвыборном списке Медведев и президент РФ Владимир Путин принимали совместно.

Контекст:

Медведев был президентом РФ в 2008–2012 годах, когда нынешний глава Кремля Путин был премьер-министром.

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

В действующем составе Госдумы четыре фракции: “Единая Россия” – 335 мандатов, КПРФ – 43, ЛДПР – 40, “Справедливая Россия” – 23. Два члена Госдумы не входят ни в одну фракцию, еще семь депутатских мандатов вакантны.

Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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