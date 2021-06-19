Мнение: Обыкновенный шовинизм

Чем больше информации о трагедии под Новосибирском, где погиб 19-летний гражданин России, азербайджанец по национальности, в голову которого выстрелил старший лейтенант полиции, тем очевиднее, что события, произошедшие после трагедии – это дикость. Дикость, что друзья погибшего – граждане России, азербайджанцы по национальности – сейчас находятся в тюремной камере, а полицейский, сделавший роковой выстрел – на свободе.

Мое твердое оценочное суждение – это шовинизм. Самый настоящий бытовой шовинизм. Или обыкновенный. В этом очень просто убедиться, если представить, как бы развивались события, если бы застреливший оказался азербайджанцем по национальности, а погибший и его друзья – русскими.

Друзья погибшего Векила Абдуллаева, Руслан Курбанов и Ильчин Исмаилов находятся в тюремных камерах. Они обвиняются в применении насилия в отношении старшего лейтенанта Александра Гусева.

Обвинение очень странное. Дело в том, что законное требование полиции об остановке не выполнил Векил, который был за рудем, и он за это вроде бы уже наказан. Курбанов, как видно на записях, не особенно и сопротивлялся полицейским, наоборот — поджидал их возле «Тойоты». Исмаилов и вовсе не приближался к полицейским, вел сьемку на телефон. Да, он действительно оскорбил сотрудника при исполнении, когда сразу после рокового выстрела крикнул: «Ты шмальнул в него, дура!». И, выходит, что именно за этот выкрик сейчас находится в СИЗО.

Обвинение в избиении и ограблении, якобы, произошедшее еще в октябре прошлого года, совсем мутное.

Вот некоторые подробности этого «ограбления»: «… как нельзя кстати возник сосед Курбановых по имени Евгений Кривошеев. Он сообщил следствию, что еще в октябре 2020 года был избит и ограблен в ходе конфликта на парковке перед домом. По версии Кривошеева, как ее излагает СК, он сделал замечание Курбанову, поставившему свой джип на газон. За это Курбанов нанес ему многочисленные травмы лица и головы, а потом будто бы отнял все деньги. Насчет денег — неизвестно, но травмы потерпевший зафиксировал. Он сразу заявил в полицию, к его жалобе были приобщены видеозаписи с камер, установленных на доме, он указал на Курбанова как на обидчика, но полиция почему-то дело замотала. Теперь, сообщает СК, будет «дана правовая оценка действиям сотрудников органов внутренних дел, на которых были возложены обязанности по расследованию преступления».

Сначала никто из соседей, с которыми я говорила, ни о каком конфликте на парковке вспомнить не мог. Хотя полиция, рассказала супружеская пара с 1-го этажа в подъезде Курбановых, ходит к ним с этим вопросом чуть ли не каждый день. Меня же в версии СК больше всего смутил газон, на который будто бы поставил машину Курбанов. Потому что на газон возле их дома заехать невозможно физически, он отделен от проезжей части оградой высотой с полметра. Но потом юноша из 1-го подъезда рассказал, что конфликт действительно был. Он даже место показал, где припарковался Курбанов.

Кривошеев, по словам парня, действительно потребовал, чтоб азербайджанец убрал свой джип, так как это его, Кривошеева, место. Курбанов и вправду отказал невежливо. Но в их дворе, как подтверждают другие соседи, нет такого понятия — «мое место». Кривошеев в ответ на грубость достал перцовый баллончик и сказал, что «сейчас хач получит перца». И сам крепко получил по голове, судя по описанным СК травмам. Но почему участником этой драки считают еще и Исмаилова — неизвестно. Как рассказал Фаган Исмаилов, раскрывать преступления 20-летних азербайджанцев приехала следственная бригада из Москвы — 15 опытных сотрудников» (отсюда).

В общем, остаюсь при своем твердом оценочном суждении, что происходящее сегодня в Новосибирске – это не что иное, как шовинизм. Обыкновенный шовинизм…

На снимках:

Свадьба Ильчина Исмаилова, который оскорбил полицейского выкриком «Ты шмальнул в него, дура!». Сзади погибший Вакил Абдуллаев, его мама и тетя.

Двор дома, где произошел конфликт из-за парковки

Фотографии отсюда

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