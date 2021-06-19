Румыния попросила Украину признать молдавский язык «несуществующим»
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Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску попросил Украину официально признать молдавский язык «несуществующим»
Ауреску встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на Дипломатическом форуме в Анталье, он подчеркнул, что румынская сторона поддерживает сотрудничество Украины с НАТО и попросил Киев признать «отсутствие молдавского языка», передает «Спутник Молдавия».
«После признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком» в апреле 2021 года украинской стороне следует официально признать, что молдавского языка не существует, сказал Ауреску.
При этом в форуме принимают участие и представители Молдавии, исполняющий обязанности главы молдавского МИД Аурелиу Чока и спикер парламента Зинаида Гречаная.
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