 

Румыния попросила Украину признать молдавский язык «несуществующим»

19.06.2021, 18:36, Новости дня
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Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску попросил Украину официально признать молдавский язык «несуществующим»

Ауреску встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на Дипломатическом форуме в Анталье, он подчеркнул, что румынская сторона поддерживает сотрудничество Украины с НАТО и попросил Киев признать «отсутствие молдавского языка», передает «Спутник Молдавия».

«После признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком» в апреле 2021 года украинской стороне следует официально признать, что молдавского языка не существует, сказал Ауреску.

При этом в форуме принимают участие и представители Молдавии, исполняющий обязанности главы молдавского МИД Аурелиу Чока и спикер парламента Зинаида Гречаная.



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