 

Котяков объяснил невозможность увольнять за отказ от вакцинации

19.06.2021, 18:36, Новости дня
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Трудовой кодекс не предусматривает увольнение работников за отказ от вакцинации, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«У нас на сегодняшний день возможность за это (отказ от вакцинации – прим. ВЗГЛЯД) увольнять в Трудовом кодексе не предусматривается. В трудовом законодательстве на сегодняшний день таких норм не предусмотрено», – цитирует министра ТАСС.

Он пояснил, что ответственность за вакцинацию в регионах лежит на плечах местных властей.

«Это же полномочия субъекта, в зависимости от того, как разворачивается ситуация по тому или иному субъекту, губернатор вправе принять решение: перевод на удаленку, особый режим вакцинации, предоставление дополнительных услуг населению, разворачивание точек вакцинации в различных общественных местах. Поэтому здесь нужно смотреть на конкретную ситуацию», – разъяснил Котяков.

Глава ведомства указал, что перевод на удаленную работу в регионах зависит от эпидемиологической ситуации.

Напомним, власти Ленобласти решили мотивировать население к вакцинации, пообещав привившимся от коронавируса оплачиваемый выходной. Там также ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.



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