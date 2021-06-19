 

Лукашенко назвал себя глюкозой

19.06.2021, 18:36, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в детскую больницу в Минске во время общения с детьми заявил, что он – это «глюкоза для взрослых».

«Вы президент?», – спросил главу государства один из маленьких пациентов больницы.

«Нет, я глюкоза, только я для взрослых. Я лечу взрослых. Вот вырастешь, я тебя буду лечить. И буду твоей глюкозой. Ты не против?», – ответил ему Лукашенко.

После мальчик рассказал ему, что мечтает стать врачом, он уже избрал специальность – эндокринология.

Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Пул первого».

Также во время визита в больницу белорусский президент заявил, что на данный момент в стране нет нужды в обязательной вакцинации от коронавируса.



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