«Это наш подарок съезду»: крестьяне Таймыра первыми завершили уборку картофеля

Сегодня на федеральном съезде партии «Единая Россия» показали видеописьмо картофелеводов из таймырского села Усть-Авам.

Они отчитались о досрочном завершении уборки картофеля и посвятили это достижение съезду.

Идея подарить делегатам съезда сельскохозяйственный рекорд пришла в голову директору совхоза «Волочанский» Борису Рябчуку. Он дал указание работникам усть-авамского отделения совхоза максимально ускорить сбор картофеля, выделил дополнительных людей и сам выехал в поле на мацепуре. Чтобы подарок был вовремя, крестьяне решили, что последний клубень должен оказаться в хранилище до 14 часов 19 июня, то есть до открытия съезда. Работать пришлось круглыми сутками.

– Мы ещё никогда не убирали картофель к 19 июня. Часто к этому времени мы его не успеваем даже посадить – тундровые условия мешают. Но в этом году нам поручили наполнить энтузиазмом делегатов съезда партии, а жителей Красноярского края пораньше побаловать картофелем, который не всегда им сейчас по карману, – сообщил директор совхоза.

Усть-Авам расположен на правом берегу реки Авам, в 300 километрах к северо-востоку от Дудинки и в 400 км к северу от Полярного круга. Здесь живут оленеводы, рыбачат рыбаки, а с недавних пор сажают и выкапывают картофель. Здесь удаётся собрать по 27-28 центнеров картофеля с гектара.

Сделать подарок съезду картофелеводам удалось, несмотря на досадную ошибку. Поручение закончить уборку к 19 июня дали краснодарским крестьянам. Но из-за опечатки оно попало в Красноярский край.

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