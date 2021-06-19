 

«Это наш подарок съезду»: крестьяне Таймыра первыми завершили уборку картофеля

19.06.2021, 21:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня на федеральном съезде партии «Единая Россия» показали видеописьмо картофелеводов из таймырского села Усть-Авам.

Они отчитались о досрочном завершении уборки картофеля и посвятили это достижение съезду.

Крестьяне Таймыра первыми завершили уборку картофеляИдея подарить делегатам съезда сельскохозяйственный рекорд пришла в голову директору совхоза «Волочанский» Борису Рябчуку. Он дал указание работникам усть-авамского отделения совхоза максимально ускорить сбор картофеля, выделил дополнительных людей и сам выехал в поле на мацепуре. Чтобы подарок был вовремя, крестьяне решили, что последний клубень должен оказаться в хранилище до 14 часов 19 июня, то есть до открытия съезда. Работать пришлось круглыми сутками.

– Мы ещё никогда не убирали картофель к 19 июня. Часто к этому времени мы его не успеваем даже посадить – тундровые условия мешают. Но в этом году нам поручили наполнить энтузиазмом делегатов съезда партии, а жителей Красноярского края пораньше побаловать картофелем, который не всегда им сейчас по карману, – сообщил директор совхоза.

Усть-Авам расположен на правом берегу реки Авам, в 300 километрах к северо-востоку от Дудинки и в 400 км к северу от Полярного круга. Здесь живут оленеводы, рыбачат рыбаки, а с недавних пор сажают и выкапывают картофель. Здесь удаётся собрать по 27-28 центнеров картофеля с гектара.

Сделать подарок съезду картофелеводам удалось, несмотря на досадную ошибку. Поручение закончить уборку к 19 июня дали краснодарским крестьянам. Но из-за опечатки оно попало в Красноярский край.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.06 / Решила погрузиться в отношения с самой собой: почему Дарья Мельникова и Артур Смольянинов развелись после 8 лет брака

28.03 / Xiaomi показала изнутри смартфон Mi 11 Ultra с прорывной системой охлаждения

01.10 / Samsung представила в РФ мультипечь «5 в 1» из дизайнерской линейки Bespoke

09.01 / Личное: “Снова вляпалась”

24.07 / Мнение: В Питере – не пить?

08.04 / Опубликованы первые кадры из нового документального фильма о Елизавете II к ее 95-летию

08.06 / Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс пропустил выпускной после суда родителей

09.06 / Как носить оранжевый цвет, чтобы выглядеть стильно: 6 беспроигрышных сочетаний

05.08 / Мнение: Некоторые аномальные и мистические зоны Москвы

16.09 / Историку Соколову продлили арест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика