Мнение: О главной обузе на шее России… Нет, не Москва

Кого среднему россиянину приходится кормить за свой счёт?

Ну, ладно, Сирия, Беларусь, Венесуэла, Донбасс – это всё #геополитика. Это не жалко. А внутри страны?

Многие в регионах до сих пор свято уверены, что кормят москвичей. Ибо те жируют…

А как на самом деле?

Простой вопрос со сложным ответом. Большинство россиян за пределами Первопрестольной считают именно Москву общероссийским «паразитом», который оттягивает на себя массу ресурсов и ничего не производит. Казначейская же #статистика причисляет столицу к регионам-донорам федерального #бюджет­а.

Так что нужен третий взгляд на ситуацию.

По обычаю Альманаха, раскинем карты.

И обратимся к базису. На первой карте регионы раскрашены в зависимости от той отрасли экономики, которая вносит решающий вклад в создание валового регионального продукта.

Здесь можно разглядеть явные экономически кормящие регионы: добыча полезных ископаемых на Севере и Северо-востоке. Также видны промышленные центр и Урал. Москва, Питер и Новосибирск — центры современной экономики (в категорию «услуги» входит вся экономика, не связанная с физическим производством и перемещением предметов, от финансов и архитектуры до разработки ПО и науки). Ну а «паразитируют» те регионы, где главный производитель – бюджетный сектор. Ибо это в чистом виде производство за счёт налогоплательщиков. И здесь чётко выделяются – #Крым с Северным Кавказом, а также некоторые субъекты Сибири и Дальнего Востока.

А на второй карте представлены те отрасли региональных экономик, которые в структуре ВРП занимают долю, превышающую среднероссийский уровень.

Каждая плитка здесь разбита на четыре квадрата. Каждый квадрат значит отклонение отрасли от среднероссийского уровня примерно на +5%. Например, Калужская область имеет очень сильную специализацию на промышленности — она целиком жёлтая. Тульская, Рязанская и Владимирская области в значительной степени дотационные — хотя #промышленность там также развита сильно. Среди всех ресурсных регионов самое активное #строительство идёт на Ямале.

И тут получается аналогичный результат: живущие за счёт налогоплательщиков отрасли бюджетной сферы доминируют в экономиках Крыма, Севастополя, северокавказских республик, а также ряда сибирских и дальневосточных регионов.

То есть, всё наглядно и понятно: где рабочий и пахарь, а где торгаш и барыга. Кто добытчик и кормилец, а кто растратчик и паразит. Наконец, где творец-учёный, а где чиновник-бюджетник.

Так вот, собственно, и вопрос. Так ли необходимо было увеличивать число дотационных регионов? И так ли были нужны простым россиянам все эти сакральные территории, куда ездили отдыхать без проблем, если присоединение их обошлось в экономическом смысле дорого, а содержание выйдет ещё дороже?

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