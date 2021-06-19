Красота без макияжа: 5 советов, помогающих этого добиться

Всем нам хочется выглядеть прекрасно 365 дней в году, 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Однако не каждая женщина выдержит постоянное угождение стандартам красоты. Кожа не вынесет ежедневного макияжа, волосы – постоянного орошения средствами для укладки, а ноги – ношения высоких каблуков.

Однако не стоит отчаиваться! Красивой можно быть и без макияжа. Хотите узнать 5 секретов, которые помогут вам выглядеть лучше? Тогда быстрее знакомьтесь с нижеприведенной информацией!

Чистые здоровые волосы – 35 процентов успеха

Волосы – это одна из самых заметных частей вашего образа. Если вы хорошо позаботитесь о них и подберете прическу в соответствии с формой лица, то вы точно не останетесь незамеченной! Изучите свой тип волос и средства, которые им подходят, чтобы не покупать ненужные продукты. Например, мусс или масло для волос с качественным и легким кокосовым маслом может заставить вашу тусклую шевелюру сиять.

Помните, что у этого правила есть и обратный эффект – плохая прическа может затмить вашу естественную красоту.

Не забывайте об аксессуарах – отличном способе дополнить образ. Поэтому смело надевайте диадемы, шарфы и заколки с камнями, если они подходят вашему аутфиту.

Здоровая кожа

Кожа – самый большой орган человеческого тела. Поэтому уход за ней важен не только для прекрасного внешнего вида, но и для отменного здоровья.

Для того чтобы улучшить состояние самого большого органа, начните пить больше воды, так как недостаток жидкости заметен как внутри, так и снаружи. Используйте увлажняющий и солнцезащитный крем, подходящий вашему типу кожи. Проводите процедуры, которые отшелушивают ороговевшие клетки с помощью пилингов или скрабов, примерно два раза в неделю.

Дополнительный совет – старайтесь не трогать свою кожу без надобности, особенно если ваши руки грязные. Хороший сон важен так же, как и вода, не отказывайтесь от него.

Здоровые глаза, зубы и губы

Хорошее состояние глаз, губ и зубов – это залог отличного первого впечатления и привлекательности.

Глаза – это главный штрих внешности, на котором сосредоточено внимание любого человека. Именно поэтому важно уделять им достаточно внимания. Для того чтобы сделать глаза привлекательнее, используйте масло для роста ресниц и бровей. Это сделает их длиннее и гуще. Вместо карандаша для бровей укладывайте их щеткой. При желании можно использовать прозрачный гель для бровей и щипцы для завивки ресниц.

Для того чтобы губы были мягкими и блестящими, используйте подходящий для них скраб и бальзам. А чтобы положительный эффект не был омрачен кариесом, поддерживайте свои зубы в отличном состоянии, регулярно посещая стоматолога.

Подходящая одежда

Нельзя недооценивать одежду, которую вы носите. Поэтому обязательно узнайте, какие цвета подходят вашему тону кожи.

Для того чтобы наряд смотрелся гармонично и украшал вас даже при отсутствии макияжа, выбирайте цвета, которые “осветляют” ваш образ, а не “приглушают” его.

Кроме того, необходимо выбирать одежду по фигуре, исходя из реальных параметров.

Легкое отношение к лицу без макияжа

Правильное отношение к своей внешности – самый важный шаг во всех вышеперечисленных процессах. Сделайте все возможное, чтобы чувствовать себя уверенно с естественной кожей и не испытывать дискомфорт из-за того, что вы появились на людях без макияжа. Любите себя, ведь нет ничего прекраснее человека, который принял все свои сильные и слабые стороны.