Почему некоторые врачи советуют не прививаться от COVID-19: единственная причина (и дело не в том, что вакцина проблемная)

Сегодня население России условно разделено на два лагеря: одни считают, что нужно как можно скорее вакцинироваться от COVID-19, а другие всеми силами стараются избежать этого. Первые говорят про то, что им жизнь дороже всяких убеждений, а вторые выдумывают самые разные аргументы, почему не нужно поддаваться общей панике и делать укол. Порой даже говорят, что им врач советовал не вакцинироваться.

Правда ли, что врачи не советуют прививаться?

Да, действительно в некоторых случаях врачи говорят, что лучше не делать вакцину. Только причина не в том, что доктор имеет что-то против прививки и считает ее не совсем качественной или ненадежной. Тут причина совершенно в другом.

Так в чем же дело?

В некоторых случаях врачи предпочитают не рисковать здоровьем пациента. Просто нужно понимать: организм каждого человека разный, у всех свои проблемы. Порой совсем не ясно, как человек будет чувствовать себя после введения инъекции.

Врач не собирается рисковать: вдруг после введения вакцины у человека поднимется температура, а потом скажут, что дело в допущенной им ошибке? Некоторые медики считают, что лучше на время отложить вакцинацию, чем потом участвовать в выяснении обстоятельств и реальных причин плохого самочувствия пациента.

Врачебная практика устроена так, что медик, назначая лечение и манипуляции, должен ориентироваться на соотношение пользы и возможного риска. Это правильный подход к работе. В каждом конкретном случае он должен определить для себя возможные негативные последствия, а затем донести о них пациенту в доступной форме. Окончательное решение пациент должен принимать сам, ведь здоровье в его руках.

Сегодня преобладающее большинство медиков сходится во мнении, что вакцинация от вируса приносит больше пользы, чем рисков (в подавляющем числе случаев). И воздействию страха поддаваться не стоит — нужно все взвешивать.