Отблески ГУЛАГа

Как доля «врагов народа» в советских лагерях повлияла на экономическое развитие регионов: объясняет профессор Российской экономической школы.



Вышка охранника на территории Музея «Пермь-36». Фото: Alexander Agafonov / AP / TASS

Миллионы людей в СССР признали «врагами народа» и принудительно отправили в ГУЛАГ. Однако сегодня районы вокруг бывших лагерей с большей долей «врагов народа» среди заключенных имеют более высокий уровень экономического развития, показывают исследования. С чем связан этот парадокс, рассказывает профессор Российской экономической школы Герхард Тевс.

Ссылка длиною в жизнь

Начиная с революции 1917 года огромное количество представителей российской интеллигенции и сферы искусства, предпринимателей и политиков, профессоров и ученых, землевладельцев и влиятельных крестьян оказались в числе тех, кого новая власть стала считать угрозой советскому режиму и причислила к «врагам народа». В период правления Иосифа Сталина их преследование стало явлением национального масштаба. Система ГУЛАГа на пике насчитывала более сотни лагерей с более чем 1,5 млн заключенных.

«Враги народа» принудительно отправлялись ​​в разбросанные по всему СССР лагеря вместе с обычными преступниками и составляли около трети всех заключенных. Одним из последствий этого стало то, что уровень образования населения ГУЛАГа оказался выше, чем в среднем по стране: в 1939 году доля заключенных с высшим образованием составляла 1,8%, тогда как, по данным переписи населения того же года, по всей стране высшее образование имело только 0,6% населения.

После смерти Сталина лагеря начали активно закрываться, а многие бывшие заключенные по совокупности политических, экономических и психологических причин стали селиться в соседних городах и населенных пунктах. Освободившиеся «враги народа» были на государственном уровне ограничены в выборе места дальнейшего проживания.

С экономической точки зрения у них практически не было вариантов дальнейшего трудоустройства, кроме как продолжать работать на промышленных объектах при бывших лагерях. И на психологическом уровне заключенные были привязаны к месту расположения лагеря. Как писал Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГе», ссылка избавила людей от необходимости выбирать себе место жительства.

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