Microsoft лишает драйверов «седьмую» операционку
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Центр обновления компании Microsoft прекратил поставлять драйвера для устройств, работающих на устаревшей операционной системе Windows 7. Дело в том, что истек срок действия ранее выданного сертификата. Получать же новый разработчик даже не собирается, так как «семерка» уже давно списана в утиль.
Впрочем, владельцев компов на Windows 7 основанная Биллом Гейтсом компания все же время от времени обнадеживает обещаниями выпустить очередные патчи обновлений.
Пора бы с ней попрощаться, говорят специалисты. Нужно приобрести новые устройства, получить современное программное обеспечение. Несмотря ни на что, Windows 7 все еще можно будет использовать. Однако компьютеры на данной системе будут работать все хуже и хуже.
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