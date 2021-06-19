 

Microsoft лишает драйверов «седьмую» операционку

19.06.2021, 18:18, Новости дня
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Центр обновления компании Microsoft прекратил поставлять драйвера для устройств, работающих на устаревшей операционной системе Windows 7. Дело в том, что истек срок действия ранее выданного сертификата. Получать же новый разработчик даже не собирается, так как «семерка» уже давно списана в утиль.

Впрочем, владельцев компов на Windows 7 основанная Биллом Гейтсом компания все же время от времени обнадеживает обещаниями выпустить очередные патчи обновлений.

Пора бы с ней попрощаться, говорят специалисты. Нужно приобрести новые устройства, получить современное программное обеспечение. Несмотря ни на что, Windows 7 все еще можно будет использовать. Однако компьютеры на данной системе будут работать все хуже и хуже.



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