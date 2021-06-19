 

Google еще раз улучшит систему поиска утерянных смартфонов

19.06.2021, 18:18, Новости дня
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О намерении разработчика улучшить систему поиска смартфонов, работающих на операционной системе Android, сообщили инсайдеры. Они заметили явные признаки появления дополнительных возможностей функции на ресурсе, где размещено описание бета-версии Google Play Services.

В частности, специалисты утверждают, что в компании Google намерены создать универсальный сервис, который превратит обычный смартфон также в цифровой паспорт и даже ключи от автомобиля.

При этом сервис сможет работать даже без подключения к интернет-сети, отмечают эксперты. Разумеется, поиск утерянного или украденного аппарата становится уже не самым сложным заданием. Однако, информация требует уточнения, которое мы, вероятно, получим в ближайшем будущем во время официального анонса.



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