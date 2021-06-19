Названы четыре отличительных признака жировой болезни печени

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19.06.2021, 18:12, Разное
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Медики назвали четыре отличительных признака жировой болезни печени. В целом этот орган отвечает за множество функций организма, поэтому важно поддерживать его нормальную работоспособность.
На более поздних стадиях заболевания печени, когда здоровье человека находится под угрозой, одним из признаков является желтуха. Кожа приобретает характерный оттенок, отличающийся от естественного цвета. Кроме того, может появляться отец нижних конечностей и сильно изогнутые ноги. На повреждение печени указывает снижение веса, если человек к этому не прикладывает никаких усилий.

При жировой болезни печени может появляться дрожь, жар, зуд, рвота с кровью, кровь в стуле. О патологии также свидетельствует длительная диарея.

Источник: www.medikforum.ru



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