В Китае обнаружили окаменелости гигантского носорога

Археологи обнаружили в Китае, в бассейне Линься в северо-западной провинции Ганьсу окаменелости гигантского носорога. Кости древнего животного находились в отложениях позднего олигоцена, возраст которых составляет 26,5 миллионов лет.

Гигантские носороги – одни из самых крупных млекопитающих, когда-либо существовавших на этой Земле, и недавно обнаруженный вид, обитавший на северо-западе Китая около 25 миллионов лет назад, показывает, насколько великолепны были эти существа. Гигантизм является биологической чертой, обычно связанной с динозаврами, однако благодаря естественному отбору удалось получить довольно крупных млекопитающих. На самом деле, самое большое животное всех времен, синий кит, относится к млекопитающим. С точки зрения крупных наземных млекопитающих степные мамонты были довольно большими, как и гигантские наземные ленивцы, но гигантские носороги, вероятно, были самыми крупными.

Существовало несколько родов гигантских носорогов, включая Paraceratherium. Эти вымершие безрогие животные в основном обитали на территории Азии. Позднее окаменелости распространились по Пакистану, Монголии, Китаю и Казахстану. Согласно результатам исследования, опубликованным в Communications Biology, окаменелости относятся к млекопитающему Paraceratherium linxiaense. Научную работу возглавил палеонтолог из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук Тао Дэн.

Из бассейна Линься вместе с костями носорога были извлечены также частичные останки двух человек: череп, нижняя челюсть и связанный атлас (первый шейный позвонок позвоночника) от одного образца, а также ось и два грудных позвонка другого человека. Хорошо сохранившийся череп с челюстями и шейным позвонком, принадлежащий гигантскому носорогу, предоставляет исчерпывающую анатомическую информацию, позволяющую определить новый вид. Этот вид отличался от других его огромных сородичей, отметил биолог из Гарвардского университета, Лоуренс Флинн.

Анализ обнаруженных окаменелостей проводили в период с декабря 2016 года по февраль 2017 года. Палеонтологи использовали лазерное сканирование образцов для воссоздания цифровой 3D-модели, благодаря которой можно было бы охарактеризовать носорога и сравнить его с другими парацератериями. Данные подтвердили, что новый вид имел тонкий череп, короткий носовой хобот, длинную шею и более глубокую носовую полость. У млекопитающего не было рога, а его маленькие верхние первые резцы и глубокая носовая выемка указывают на более длинный хватательный ствол носа, как у тапира. Носорог отличается от своих сородичей ещё и большим размером тела. Голова гигантского животного имела длину 3,8 фута (1,14 метра).

P. linxiaense имеет сходство с гигантскими носорогами, когда-то обитавшими на территории современного Пакистана. Новое исследование предполагает, что гигантские носороги путешествовали с северо-запада Китая через Тибетский регион, который привел их на Индо-Пакистанский субконтинент. Это удивило ученых и привело к выводу, что в тибетском регионе “вероятно, находились некоторые области с низкой высотой”, возможно, ниже 6550 футов (2000 метров) во время олигоцена, “и род гигантских носорогов мог свободно распространяться вдоль восточного побережья [древнего] океана Тетис и через некоторые низины этого региона”, – отметили палеонтологи в своем исследовании.

Хотя они могут выглядеть чем-то похожим, современные носороги на самом деле не произошли от Paraceratherium или других гигантских носорогов. Вместо этого обе группы могут претендовать на общего предка, жившего около 50 миллионов лет назад.

Источник: gizmodo.com