Британские медики назвали симптомы высокого уровня холестерина

Симптомы высокого уровня холестерина в крови могут быть не всегда ясными, так как многие реагируют на них, как на признаки другого заболевания. Британские медики назвали главные признаки большого количества ЛПНП в организме.

Холестерин является одним из основных видов липидов, необходимых для строительства клеточных мембран, выработки желчных кислот и ряда гормонов, принимающих участие в переваривании жиров. Важно, чтобы в организме не было его дефицита или переизбытка. Медики рекомендуют регулярно контролировать уровень холестерина с целью снижения риска развития сердечных заболеваний и закупорки кровеносных сосудов. Высокий уровень холестерина обычно не вызывает никаких симптомов и, в большинстве случаев, приводит сразу к чрезвычайным ситуациям. Однако два менее известных предупреждающих признака риска могут включать частые головные боли в затылке или боль в руках или ногах.

Согласно данным специалистов Medicover, закупорка кровеносных сосудов в области вокруг головы приводит к появлению головной боли в области затылка. Это происходит, когда кровеносные сосуды забиты холестериновой бляшкой. В случае игнорирования данного симптома, может случиться разрыв кровеносных сосудов и инсульт. Ещё один важный симптом, указывающий на повышенное содержание ЛПНП – возникновение болезненных ощущений в руках и ногах. Они сигнализируют о закупорке кровеносных сосудов верхних и нижних конечностей.

Ощущение покалывания в этих областях тела также может быть сигналом опасно высокого уровня холестерина в крови.

Каждый день вместе с продуктами питания люди потребляют от 100 до 300 мг холестерина. Наиболее богатыми на холестерин считаются красные сорта мяса, молочные продукты и другие продукты животного происхождения. Вредные транс-жиры содержаться в полуфабрикатах, кондитерских и мучных изделиях. Употребление такой продукции повышает уровень “плохого” холестерина и снижает показатели “хорошего”.

Среди главных причин нарушения нормы холестерина британские специалисты называют несбалансированный рацион питания, вредные пищевые привычки, злоупотребление алкогольными и газированными напитками, курение, наличие таких заболеваний как: сахарный диабет, ожирение, подагра; прием лекарственных препаратов и генетическую предрасположенность к нарушениям обмена липидов.

ЛПНП называют «плохим холестерином», потому что они переносят холестерин в артерии, где он может накапливаться в стенках сосудов. Избыточное количество липопротеинов в артериях может стать причиной образования бляшек и развитию атеросклероза. Это может увеличить риск образования тромбов в артериях. Если сгусток крови оторвался и заблокировал артерию в сердце или головном мозге, человеку грозит сердечный приступ. Большинство людей не испытывают симптомов высокого холестерина, поэтому единственный способ измерить уровень холестерина в крови – это сдать анализ крови.

Источник: www.express.co.uk