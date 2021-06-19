Саакашвили: Аэропорту в Мариуполе – быть! Вернее, снова работать. В Украине родится новая туристическая звезда

Аэропорту в Мариуполе – быть! Вернее, снова работать. Это один из главных вопросов, который не дает развиваться стратегически важному для всей страны городу. Отсутствие аэропорта подрывает обороноспособность Мариуполя, вместо того чтобы ее укреплять. Это как “дважды два – четыре”.

Несколько недель назад мы побывали в Мариуполе с главами МФО “Простые решения и результаты” Юлией Клименко, Елизаветой Ясько, Владимиром Кабаченко, а также народным депутатом Александром Качурой. И вот результат этой поездки. Сегодня эта инициативная группа депутатов направила соответствующее обращение на рассмотрение возобновления работы мариупольского аэропорта в сессионном зале Верховной Рады. Обращение поддержали 270 народных депутатов. Если бы это был закон, он бы уже был принят.

Теперь это обращение направят главнокомандующему, президенту Зеленскому, чтобы он принял соответствующее решение.

Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Открытие аэропорта в Мариуполе было одним из предвыборных обещаний президента, поэтому я уверен, что он для этого сделает все возможное. Также я знаю, что министр Александр Кубраков уже готовит рабочее совещание по этому вопросу и с его стороны затягивания процесса не будет.

Имея опыт противостояния российской агрессии, могу сказать, что закрывать аэропорты вблизи оккупированных территорий контрпродуктивно. Так, в Грузию мы бы никогда не смогли привезти 8 миллионов туристов в год. Такие необдуманные решения, наоборот, играют на руку агрессору и позволяют ему добиваться своего – депрессивные регионы захватывать всегда легче!

Мариуполь – потрясающий город с огромным потенциалом. Аэропорт вернет в него жизнь, и вот увидите – через несколько лет в Украине родится новая туристическая звезда, все необходимое для такого будущего у этого города есть!

Источник: Mikheil Saakashvili / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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