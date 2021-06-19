В Офисе президента сообщили, что Ермак встретился с Дугарь

Об этом пресс-служба Ермака сообщила в комментарии “Украинской правде”.

В пресс-службе пояснили, что члены консультативного совета осуществляют общественный контроль за ходом расследования убийства Шеремета и встреча с Дугарь состоялась в рамках такого контроля.

Советник Ермака Михаил Подоляк сказал, что глава ОПУ на встрече был недолго.

В комментарии “Стране” он напомнил, что консультативный совет создали по предложению Ермака.

“Цель создания такого совета была абсолютно прозрачной. Зная, к сожалению, то, как работает судебная система Украины, и столкнувшись с общественным резонансом из-за очень многих судебных дел, где фигурировали участники войны на Донбассе, нужно было организовать площадку для анализа и коммуникации по соответствующим делам. Для государства в этом вопросе важна справедливость, чтобы не было каких-либо злоупотреблений из-за того, что ветераны не получили достаточной защиты от государства или качественного представительства в судах. Именно об этом сегодня и сказал Андрей Ермак, когда посетил участников встречи с Яной Дугарь”, – заявил Подоляк.

Специалисты совета “не вмешиваются в работу судов или правоохранительных органов, но на основе анализа конкретных дел могут оказывать юридическую поддержку” в конкретных случаях или вносить предложения по совершенствованию законодательства, добавили в пресс-службе Ермака.

Дугарь приходила в Офис президента с адвокатом. Они оба отрицают встречу с Ермаком.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая на пресс-конференции сказал, что ведет личную переписку с Дугарь, и продемонстрировал ее журналисту Максу Назарову. Тот отметил, что Дугарь отвечала Зеленскому смайлом и последнее слово в переписке было “спасибо”. Другие детали личной переписки Зеленский попросил не озвучивать. Дугарь подтвердила факт прямой переписки с президентом Украины.

Зеленский заявил, что в случае, если будет доказана невиновность подозреваемых по делу об убийстве Шеремета, он будет обсуждать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым вопрос о его отставке.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Их арестовали, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. Последний раз срок действия меры пресечения продлевали 23 марта 2021 года. 30 апреля Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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