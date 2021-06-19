Звезду сериала “Очень странные дела” Милли Бобби Браун застукали с новым парнем

Пару заметили 17 июня в Нью-Йорке, когда они гуляли, держась за руки. 17-летняя Браун была одета в розовую юбку и белый топ, а 19-летний Бон Джови – в пляжную рубашку на пуговицах и коричнево-синие шорты.

Оба были в масках, гуляли по улицам и по очереди несли Винни, собаку Браун, в большой сумке.

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Photo Credit: PageSix pic.twitter.com/E3rY95kQck

— 101Biography (@101Biography) June 19, 2021

Контекст:

Милли Бобби Браун – британская актриса, модель и продюсер, родившаяся в Испании и выросшая в Великобритании. Известность получила после одной из главных ролей и сериале “Очень странные дела”. Также снялась в фильме “Энола Холмс”, сыграв сестру Шерлока Холмса.

До Джейка Бона Джови Милли встречалась с 17-летним английским регбистом Джозефом Робинсоном, который является сыном знаменитого спортсмена и участника сборной Англии по регби Джейсона Робинсона.

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