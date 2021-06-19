В Москве раздались взрывы, СМИ пишут о пожаре на складе пиротехники

По данным ТАСС, в этом районе загорелся склад пиротехники, происходя множественные взрывы.

Огонь перекинулся на соседнее здание, площадь пожара составляет 150 м², рассказал собеседник агентства.

Видео обнародовало “РИА Новости”. О пострадавших не сообщается. По данным ТАСС, для тушения пожара привели в готовность авиацию.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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