 

В Москве раздались взрывы, СМИ пишут о пожаре на складе пиротехники

19.06.2021, 18:10, Новости дня
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По данным ТАСС, в этом районе загорелся склад пиротехники, происходя множественные взрывы. 

Огонь перекинулся на соседнее здание,  площадь пожара составляет 150 м², рассказал собеседник агентства. 

Видео обнародовало “РИА Новости”. О пострадавших не сообщается. По данным ТАСС, для тушения пожара привели в готовность авиацию. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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