В Москве раздались взрывы, СМИ пишут о пожаре на складе пиротехники
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По данным ТАСС, в этом районе загорелся склад пиротехники, происходя множественные взрывы.
Огонь перекинулся на соседнее здание, площадь пожара составляет 150 м², рассказал собеседник агентства.
Видео обнародовало “РИА Новости”. О пострадавших не сообщается. По данным ТАСС, для тушения пожара привели в готовность авиацию.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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