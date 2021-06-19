На выборах президента Ирана победу одержал “жесткий судья” Раиси. Он находится под санкциями США

Явка на выборы составили 48,8%, право голоса в стране имеют 59,3 млн человек. Конкурентами Раиси стали Мохсен Резаи и Абдольнассер Хеммати. Первый получил 3,4 млн голосов, а второй – 2,4 млн.

Голоса избирателей еще не успели подсчитать до конца. По информации Radio Farda, подсчитано 90% от общего числа голосов.

Контекст:

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил Раиси в 2019 году главой Верховного суда Ирана, до этого он был генеральным прокурором. Reuters назвало Раиси “жестким судьей”. Спустя несколько месяцев после назначения он попал в санкционный список США за нарушения прав человека.

Международная правозащитная организация Amnesty International обвиняет Раиси в преступлениях против человечности. Генеральный секретарь Amnesty Агнес Калламар сказала, что его победа стала “мрачным напоминанием о том, что в Иране царит безнаказанность”.

Раиси считают причастным к массовым казнях политических заключенных в 1988 году и в насильственном подавлении протестов в 2009 году.

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