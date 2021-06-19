Бельгия вышлет королевскую семью в Конго в качестве компенсации за многолетнее угнетение

В ходе внеочередного заседания парламент Бельгии постановил, что королевская семья, на данный момент официально находящаяся во главе страны, должна быть в срочном порядке передана властям бывшей колонии страны — Демократической Республики Конго.

– Мы очень сожалеем всем несправедливо угнетаемым нами в прошлом народам… Увы, даже все деньги и сокровища Бельгии никак не смогут загладить нашу вину перед конголезцами, поэтому в качестве извинений мы преподнесём им самое дорогое, что у нас есть — королевскую семью, — озвучил решение парламента премьер-министр страны Александр Де Кро.

Федеральная прокуратура поддержала решение парламента.

– Полностью доказана вина этих лиц в геноциде миллионов конголезцев, поэтому к ним должно быть незамедлительно применено соответствующее наказание, — заявил прокурор Бельгии Архус Компле.

Королевская семья Бельгии признала вину и добровольно сдалась. Отмечается, что высылка в Конго может начаться уже через несколько недель.

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